Trânsito na Alameda Santos é interditado após acidente com ônibus

Um ônibus e um caminhão colidiram no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Santos, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27/10). O coletivo ficou atravessado na esquina.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma unidade de resgate e a polícia foram acionadas para o local.

Batida entre ônibus e caminhão ocorreu às 5h13 desta segunda (27/10)

Ônibus ficou atravessado na esquina da Rua Augusta com a Alameda Santos

Equipe da CET atua no local do acidente

A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na altura do número 1.800 da rua. Não houve vítimas, segundo a corporação.

A Rua Augusta foi liberada, mas a Alameda Santos seguia bloqueada por volta das 7h, informou a CET.