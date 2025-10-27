27/10/2025
Trânsito na Alameda Santos é interditado após acidente com ônibus

Um ônibus e um caminhão colidiram no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Santos, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27/10). O coletivo ficou atravessado na esquina.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), uma unidade de resgate e a polícia foram acionadas para o local.

A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na altura do número 1.800 da rua. Não houve vítimas, segundo a corporação.

A Rua Augusta foi liberada, mas a Alameda Santos seguia bloqueada por volta das 7h, informou a CET.

