Trânsito na EPIG: viaduto do SIG será liberado nesta 3ª feira (14/10)

A partir da próxima terça-feira (14/10), o trânsito na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) passará por uma nova alteração. A parte superior do viaduto localizado no início do Setor de Indústrias Gráficas (SIG) será liberada para o tráfego de veículos.

Com isso, a faixa reversa no sentido Eixo Monumental será desativada e os motoristas que seguem nessa direção deverão obrigatoriamente passar sobre o novo viaduto, onde duas faixas de rolamento estarão disponíveis.

Veja as mudanças:

No sentido Taguatinga, o trânsito seguirá sem mudanças no formato atual.

A nova etapa integra o cronograma de liberação gradual das estruturas que compõem o grande corredor de mobilidade da Epig, que inclui viadutos, ciclovias, faixas exclusivas para ônibus e pavimento rígido — um investimento de cerca de R$ 160 milhões, que vai beneficiar aproximadamente 30 mil motoristas por dia.