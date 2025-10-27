27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Transporte precário impulsiona “rede social” da pirataria no Entorno

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
transporte-precario-impulsiona-“rede-social”-da-pirataria-no-entorno

A precariedade do transporte público do Entorno do Distrito Federal tem feito com que a população busque outras formas de ir e vir da capital do país. Segundo um  levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (Anatrip), o número de passageiros transportados pela linha Planaltina (GO)-Brasília caiu de 22.000, em 2018, para 12.570, neste ano — uma redução de quase 50%.

De acordo com a Anatrip, pelo menos 4 mil moradores de Planaltina de Goiás passaram a utilizar vans e carros particulares, organizados por grupos de redes sociais. Para conferir a história, o Metrópoles  entrou em um grupo que organiza caronas entre o DF e o Entorno. Na comunidade, pessoas enviam mensagens oferecendo ou procurando alguém que faça o mesmo percurso que o seu.

3 imagensFechar modal.1 de 3

Reprodução2 de 3

Reprodução3 de 3

Reprodução

Transporte precário

A reportagem conversou com alguns integrantes do grupo, que pediram para serem identificados por nomes fictícios. Moradora de Cidade Ocidental (GO), Ana, 33 anos, disse que passou a utilizar os grupos de caronas há quatro meses.

“Um dos principais motivos é a superlotação. Depois de um dia exausto, é impossível você ficar em pé por duas horas dentro de um ônibus superlotado”, desabafou. Ela afirma que, por diversas vezes, chegou a passar mal. “Foi tão grave, que cheguei ao ponto de desmaiar, pelo desconforto e calor dentro dos ônibus”, comentou.

Ana disse que, para que ela pense em voltar a utilizar o transporte público, as coisas precisam mudar. “Tem que aumentar a frota. Isso ajudaria bastante. Além disso, o preço alto também afasta”, avaliou.

Quem também procurou o grupo foi Carla, 28, moradora de Luziânia (GO). Ao Metrópoles ela contou que passou a utilizar as caronas há três anos, quando começou a trabalhar no Plano Piloto.

“De carro, você chega mais cedo em casa, com mais conforto. A passagem é tão cara quanto o ônibus, mas você vai mais confortável e chega mais rápido”, observou. Ela também reclamou dos ônibus que fazem a linha entre Luziânia e o DF. “Alguns são mal estruturados. Os bancos são muito apertados e têm pouco espaço para as pernas”, detalhou.

Em Valparaíso de Goiás, a situação não é diferente, segundo Milena, 28. Ela disse que as condições dos veículos são precárias. “Já deixaram um cadeirante sem entrar no ônibus pois a plataforma não funcionou”, relatou.

Leia também

Além disso, ela reclamou da falta de linhas. “No meu caso, o ônibus só passa em horários específicos na ida para o trabalho. Na volta, já não passa nenhum. Sempre tenho que pegar para outra cidade próxima, descer na BR-040 e pegar um transporte por aplicativo ou terminar o percurso a pé”, pontuou Milena.

Por isso, há cerca de um mês, ela decidiu procurar os grupos de caronas. “Até tentei utilizar o transporte público, durante a minha primeira semana morando em Valparaíso. Só que vi a situação precária (dos ônibus) e desisti”, disse.

3 imagensTransporte pirataTransporte pirataFechar modal.1 de 3

Transporte pirata

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 3

Transporte pirata

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo3 de 3

Transporte pirata

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

“Situação complexa”

O Metrópoles conversou com o secretário-executivo da Anatrip, Gabriel Oliveira, para entender a situação do transporte público do Entorno. “É custoso para os empresários, devido às longas distâncias percorridas pelos veículos”, explicou. Ele afirmou que, no transporte do Entorno, a ausência de subsídios governamentais para a tarifa é um ponto crucial. “O passageiro arca com o valor integral da passagem, ao contrário do DF”, esclareceu.

Gabriel afirmou que o aumento dos custos, como os de combustível, manutenção e salários, pressiona as empresas. “A ausência de um sistema de subsídios, como o existente no DF, agrava a situação, pois o modelo atual transfere o impacto das oscilações de custos para os passageiros”, ressaltou.

A consequência, segundo o secretário-executivo da Anatrip, é que os transportes clandestinos estão atraindo passageiros. “A queda na quantidade diária de passageiros transportados dificulta investimentos em melhorias e modernização da frota”, afirmou.

Para Gabriel, a criação do consórcio interfederativo pode trazer soluções para essa problemática. “A prioridade é reverter a evasão de passageiros, tanto para o transporte clandestino quanto para o uso de veículos particulares”, comentou. “A principal preocupação é a segurança dos passageiros, considerando os riscos associados ao transporte clandestino”, acrescentou.

Ele pontuou que, com o início do consórcio, os aumentos anuais de tarifas, autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cessem. “A longo prazo, a intenção é implementar uma redução gradual das tarifas, entre 10% e 15%, em um período de cinco anos. Essa decisão dependerá de estudos conjuntos dos governos do DF e de Goiás”, observou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost