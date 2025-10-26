26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Trapezista morre após cair durante apresentação de circo em Sergipe

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trapezista-morre-apos-cair-durante-apresentacao-de-circo-em-sergipe

Uma tragédia marcou a noite deste sábado (25/10) no município de Cumbe (SE), no agreste sergipano. A trapezista Vademirian Alves de Carvalho Marques, conhecida artisticamente como Mirinha Carvalho, de 28 anos, morreu após sofrer uma queda durante uma apresentação no Circo São Geraldo.

Leia também

O circo informou que a artista caiu de uma altura aproximada de 10 metros, enquanto realizava um número aéreo. Ela foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia a reportagem completa no F5 News, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost