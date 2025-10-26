Trapezista morre após cair durante apresentação de circo em Sergipe

Uma tragédia marcou a noite deste sábado (25/10) no município de Cumbe (SE), no agreste sergipano. A trapezista Vademirian Alves de Carvalho Marques, conhecida artisticamente como Mirinha Carvalho, de 28 anos, morreu após sofrer uma queda durante uma apresentação no Circo São Geraldo.
O circo informou que a artista caiu de uma altura aproximada de 10 metros, enquanto realizava um número aéreo. Ela foi imediatamente socorrida e levada ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu aos ferimentos.
