Tratores entregues por SP ganham faixas com nome de secretário do Agro

A entrega de máquinas agrícolas, como tratores e retroescavadeiras, para cidades do interior paulista viraram palanque para o secretário de Estado da Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai (Republicanos), que deve ser candidato a deputado federal em 2026.

As entregas são acompanhadas de faixas de agradecimento a Piai e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pelos equipamentos, cujas entregas fazem parte do programa Patrulha Rural, que neste ano distribuiu R$ 86 milhões em equipamentos para cerca de 260 cidades de São Paulo.

De acordo com a pasta da Agricultura, desde 2023 foram entregues 608 equipamentos aos municípios paulistas em todo o estado, totalizando cerca de R$ 125 milhões.

A prática de distribuição de máquinas, com direito a faixas estampando nomes de políticos, explodiu nos últimos anos ao ser adotada por parlamentares do centrão no âmbito do chamado orçamento secreto. Os tratores viraram um símbolo desse tipo de política, que chegou a ser apelidada de “tratoraço”.

Em São Paulo, Piai tem faturado politicamente por meio do programa, conforme imagens postadas nas redes por prefeituras beneficiadas. O secretário tenta se eleger deputado desde 2018, sem sucesso. No governo, além dos tratores, ele está à frente de uma política de venda de terras com descontos de até 90% para fazendeiros, duas possíveis vitrines de sua futura campanha.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Faixa de agradecimento a Guilherme Piai e Tarcísio de Freitas por entrega de maquinário

Reprodução 2 de 4

Guilherme Piai em frente a faixa que agradece a ele próprio por entrega de equipamento

Reprodução 3 de 4

Faixa de agradecimento a Guilherme Piai e Tarcísio de Freitas por entrega de maquinário

Reprodução 4 de 4

Faixa de agradecimento a Guilherme Piai e Tarcísio de Freitas por entrega de maquinário

Reprodução

Nos casos das máquinas, o próprio secretário aparece em frente a faixas de agradecimento a ele, como em 21 de março, quando ele figurou numa foto em Presidente Prudente, sua cidade natal. Lá, Piai elegeu um aliado como prefeito em 2024. No site da prefeitura da cidade, há uma galeria de imagens de faixas do mesmo tipo.

“Os maquinários serão fundamentais na recuperação de estradas rurais e no auxílio ao homem do campo”, disse Piai durante o evento.

No dia 1º de abril, a Prefeitura de Fernandópolis postou uma foto em seu site oficial com uma faixa com o mesmo design gráfico daquela que agradecia Piai em Prudente, com direito a foto dele e de Tarcísio. Diversos municípios adotaram a mesma iniciativa, seja em suas redes seja em sua páginas oficiais (veja galeria).

Em setembro, o governo anunciou ter entregue 304 maquinários pelo programa Patrulha Rural, sendo 90 rolos compactadores, 90 pás carregadeiras, 35 retroescavadeiras, 39 tratores agrícolas e 50 roçadeiras hidráulicas.

A compra de maquinário agrícola também está no foco das destinações de emendas parlamentares estaduais com recursos da pasta. De acordo com dados da Secretaria de Governo, entre emendas impositivas e voluntárias, foram pagos R$ 7,3 milhões para a compra de equipamentos desde o ano passado. O valor representa 77% do total de emendas da secretaria no período.

Leia também

Ascensão de Piai

Em suas redes, Piai chega a produzir vídeos com o uso de drone, que lembram peças de campanha eleitoral. Em um deles, com chapéu de caubói, ele cita a doação de um espaço do governo para a cidade de Prudente, por exemplo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Piai Filizzola (@guilhermepiai)

Piai ganhou destaque na gestão de Tarcísio por usar uma lei estadual contestada no Supremo Tribunal Federal (STF) para repassar, a toque de caixa, milhares de hectares de terras públicas ocupadas irregularmente por fazendeiros do oeste de São Paulo, com descontos de até 90% no valor das terras.

A lei estadual, que autoriza a venda de terras públicas a seus ocupantes que fazem uso delas de forma irregular, foi aprovada e regulamentada na gestão do ex-governador Rodrigo Garcia (então no PSDB), em 2022. Mas foi só na gestão Tarcísio que os processos de regularização começaram a caminhar.

Os processos são de responsabilidade do Instituto de Terras de São Paulo (Itesp), órgão que foi dirigido por Piai. Em um video, o secretário de Agricultura incentivou fazendeiros a agilizarem os trâmites das terras. “Estamos enfrentando um desafio interno, de os proprietários da região entenderem a urgência disso. Essa lei e esse decreto têm um prazo para acabar”, disse. No último dia 17, o processo foi encaminhado para nova análise à ministra Cármen Lúcia, responsável pelo caso no STF.

Piai ganhou a confiança de Tarcísio de Freitas e chegou ao posto de secretário. Antes disso, atuou para encerrar apuração interna sobre suspeitas em contratos de R$ 50 milhões para reforma de estradas rurais do Programa Melhor Caminho, em São Paulo, conforme revelado pelo Metrópoles.

Com base nos mesmos indícios dos casos arquivados pela secretaria, o Ministério Público paulista (MPSP) abriu 147 inquéritos para investigar aditivos contratuais suspeitos para essas obras e já moveu 13 ações civis. Em algumas delas, a Justiça já acolheu o pedido da Promotoria e decretou o bloqueio de bens dos investigados — Piai não foi alvo dessas ações.

O que diz a Secretaria

Em nota, a Secretaria de Agricultura afirmou que as ações e entregas do programa “seguem rigorosamente a legislação vigente e os princípios da administração pública” e que as manifestações de agradecimento mencionadas pela reportagem são “espontâneas e partem exclusivamente dos municípios beneficiados, sem qualquer vínculo com o Estado”.

“O programa Patrulha Agrícola, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), visa fortalecer a agricultura familiar e melhorar a infraestrutura rural, oferecendo apoio direto a pequenos e médios produtores. Mais de 250 municípios já foram beneficiados, com a entrega de equipamentos agrícolas e máquinas para conservação de estradas rurais, além do apoio técnico em atividades como preparo do solo, plantio e colheita”, disse a pasta.