19/10/2025
Tratorista morre após sofrer parada cardiorrespiratória durante jogo de futebol em Rio Branco

Colegas de equipe tentaram reanimá-lo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

O tratorista Euzebio do Nascimento Oliveira, de 59 anos, morreu na manhã deste domingo (19) após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto participava de uma partida do Campeonato Cinquentão, no campo do Barata, localizado no bairro Baixa da Colina, em Rio Branco.

O homem tentou ser reanimado pelos colegas/Foto: Reprodução

De acordo com testemunhas, Euzebio havia reclamado de dores no corpo no sábado (18), mas optou por não procurar atendimento médico. Mesmo sentindo dores na região da virilha, ele pediu ao treinador para entrar em campo por alguns minutos. Após cerca de sete minutos de jogo, o atleta passou mal e desabou no gramado.

Colegas de equipe tentaram reanimá-lo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, porém, ao chegarem, os socorristas constataram que o tratorista já estava sem vida.

O corpo foi removido pelo Samu e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sendo posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames de rotina.

Após a confirmação da morte, a organização do campeonato decidiu suspender a partida.

