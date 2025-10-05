Treinador do Flamengo esclarece: “Não contávamos com uma derrota”

Neste domingo (5/10), o Flamengo foi derrotado pelo Bahia por 1 x 0, com gol de Willian José, na Arena Fonte Nova. A partida ficou marcada por duas expulsões de jogadores rubro-negros: primeiro, Danilo; depois, Wallace Yan também deixou o campo na segunda etapa. Na coletiva após o jogo, o técnico Filipe Luís evitou avaliar o trabalho da arbitragem e comentou como o time carioca não está acostumado a atuar com atletas a menos em campo. Em outro momento, o ex-jogador minimizou o peso de ter apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

“Não nos preparamos para jogar 75 minutos com um a menos, inclusive dificilmente temos um jogador expulso. Obviamente se complica muito, e não conseguimos reagir desse jeito na partida. Temos que ter a cabeça boa para seguir pensando no final da temporada”, explicou Filipe Luís.

Ainda sobre um possível efeito do tropeço no grupo, o treinador destacou o tempo disponível nos próximos dias para que os jogadores deixem o resultado para trás e mantenham a cabeça limpa. “Precisamos desses dois ou três dias para deixar pra trás o que aconteceu hoje. Ter esse descanso pra gente trabalhar. São várias coisas que temos que fazer na nossa equipe”, afirmou.

Ao tentar se afastar do tema da arbitragem, Filipe Luís atribuiu à imprensa o papel de discutir o assunto. “Não é meu trabalho. Vejo um critério muito rigoroso, mas esse é o trabalho de vocês. Falar dos árbitros cansa. Eu espero que se fale do que tá acontecendo, que vocês façam um eco dessa diferença de respeito no Campeonato Brasileiro”, desabafou o treinador.