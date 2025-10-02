Trem histórico volta a circular e resgata história de Porto Velho no aniversário da cidade

02/10/2025
O aniversário de Porto Velho nesta quinta-feira (2), em comemoração aos 111 anos de sua fundação, foi marcado por um evento histórico e emocionante: a locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré voltou a circular, trazendo à tona memórias afetivas e culturais da cidade. A circulação da locomotiva, parada há décadas, foi considerada um marco para a cidade, unindo sentimento de pertencimento, orgulho e amor à terra.

O evento permitiu que várias gerações se reconectassem com as origens da região, relembrando passagens da infância, momentos familiares e a tradição ferroviária que moldou a identidade de Porto Velho. Entretanto, ainda não há detalhes precisos sobre se o trem percorreu todo o trajeto até a Cachoeira de Teotônio ou apenas um trecho simbólico.

Trem da Madeira-Mamoré volta a circular e resgata história de Porto Velho/Foto: Reprodução

Além do impacto cultural, o percurso feito despertou interesse pela história do estado e da cidade, mostrando que iniciativas públicas voltadas à preservação da memória e do patrimônio local podem mobilizar a comunidade e inspirar orgulho coletivo. O evento também destacou o trabalho da prefeitura e do prefeito, que conduziu a retomada do projeto com simplicidade e proximidade da população, sem aparato excessivo de segurança, permitindo que todos apreciassem o momento histórico.

Moradores celebraram a retomada do percurso da locomotiva, lembrando a emoção de passeios antigos e a importância de manter viva a tradição da Estrada de Ferro. O evento relembra a ideia de que Porto Velho é uma cidade de história, resistência e memória viva, e deixou claro o desejo da população de que a locomotiva continue a circular, restaurando trechos e possibilitando novas experiências históricas e culturais.

