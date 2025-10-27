“Tremembé”: autor e diretora da série falam sobre desafios com cenas pesadas

Ullisses Campbell, autor da série baseada no livro “Tremembé, o Presídio dos Famosos”, concedeu entrevista para Leo Dias ao lado de Vera Egito, diretora-geral da história que retrata a rotina e os bastidores de uma das penitenciárias mais conhecidas do país. Na conversa, eles contaram como fazem para evitar o envolvimento emocional com os crimes abordados na produção da Prime Video.

“Acho que criei uma técnica para não me envolver emocionalmente com o que escrevo. São crimes hediondos, principalmente contra membros da própria família, então eu acho que tenho o mecanismo parecido com os médicos… Eles têm as próprias emoções. Prefiro viver as minhas emoções do que viver as dos outros”, avaliou o roteirista.

Já Vera Egito garantiu que não consegue deixar o envolvimento emocional de lado. “Diferente do Ullisses, não tenho técnicas para não me envolver, então foi muito intenso saber de todas as histórias, estudar e ler. São crimes muito pesados. Cada episódio começa com um crime”, disse a diretora.

Vera também recordou o momento em que gravou as cenas do crime cometido por Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. O casal foi considerado culpado por jogar o corpo de Isabella – na época com cinco anos – pela janela do sexto andar do prédio onde moravam, em São Paulo, em 2008.

“O apartamento era idêntico e com a mesma planta, então foi muito pesado. Foi de não conseguir dormir e ficar com aquela energia. Envolve uma criança, eu também sou mãe, então é bem complexo”, declarou a profissional.

A série “Tremembé” estreará em 31 de outubro, na Prime Video, e terá cinco episódios, cada um focado em um crime de repercussão nacional.