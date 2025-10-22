“Tremembé” entrega ousadia e promete ser uma das séries mais comentadas de 2025

Com estreia marcada para o próximo dia 31 de outubro no Prime Video, a série “Tremembé” se estabelece como um true crime brasileiro com uma abordagem que divide opiniões, sendo, ao mesmo tempo, divertida e moralmente controversa. O portal LeoDias esteve presente na pré-estreia da produção e acompanhou o primeiro episódio.

A produção, que retrata o cotidiano da penitenciária conhecida por abrigar criminosos de alta notoriedade nacional, como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e os irmãos Cravinhos, aposta em um tom ousado, com elementos de humor ácido e um olhar crítico sobre a espetacularização dos crimes.

Um dos pontos mais elogiados é a caracterização e o desempenho do elenco, já que a maior parte manda muito bem. Nomes como Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richthofen) e Carol Garcia (Elize Matsunaga) impressionaram pela semelhança física e pela performance, que promete prender a atenção do público.

A série não se esquiva de ficcionalizar as interações e os conflitos internos da prisão, incluindo o polêmico triângulo amoroso entre as detentas. A forma de apresentar os criminosos também foi uma escolha interessante da direção de Vera Egito e Daniel Lieff, que aposta em um tom no estilo Esquadrão Suicida.

No entanto, a série levanta uma discussão ética significativa, já que deixa de lado a parte mais séria do que aconteceu e cria um enredo cheio de detalhes curiosos. É praticamente impossível não ficar interessado em checar se todas aquelas situações realmente ocorreram durante a detenção. Tremembé certamente será uma das produções mais comentadas de 2025 no audiovisual brasileiro.

A série, baseada em livros de Ulisses Campbell, tem uma destreza técnica impactante e promete agradar quem curte produções como Orange Is the New Black, um dos grandes sucessos da Netflix. A ideia é aceitar a proposta de espiar, com lentes dramáticas e irônicas, a rotina de um dos presídios mais comentados do país.

Vale dar uma oportunidade a Tremembé, que chega com um novo olhar sobre a história dessas pessoas tão conhecidas pelas atrocidades que cometeram.

Tecnologia da Dolby promete melhorar a experiência do telespectador

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Daniel Martins, country manager da Dolby no Brasil, detalhou os planos da empresa para expandir o uso de suas tecnologias no mercado audiovisual nacional, destacando o recente envolvimento com a produção da série “Tremembé”.

O executivo enfatizou que a Dolby já atua globalmente e nacionalmente, e vê com entusiasmo a parceria com a Altaim no lançamento de “Tremembé”. O objetivo da empresa é tornar tecnologias como o Dolby Atmos e o Dolby Vision mais acessíveis ao público, transportando a experiência de alta qualidade dos cinemas para dentro de casa.

Ao explicar como essa tecnologia eleva a imersão do público em séries como “Tremembé”, o executivo mencionou a aplicação do Dolby Surround (tecnologia 5.1, mencionada posteriormente). Segundo Martins, essa inovação permite que o som envolva o espectador, vindo de diversas direções e pontos ao seu redor.

A grande sacada é a capacidade de criar uma atmosfera tensa e imersiva. “A ideia é transportar a pessoa para dentro da cena, levando a intenção artística para dentro de casa”, explicou Martins. Ele destacou que, ao assistir a uma série com a tecnologia Dolby, o público consegue se sentir inserido, por exemplo, em um presídio ou em um momento de grande tensão, tornando a experiência do conteúdo muito mais intensa e real para o usuário final.