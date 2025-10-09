“Tremembé”: Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão, dá spoiler sobre triângulo amoroso

Letícia Rodrigues interpreta Sandra Regina, a “Sandrão”, em “Tremembé”, do Prime Video. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante o Festival do Rio, a atriz relembrou o crime cometido pela personagem e adiantou detalhes da trama, incluindo o triângulo amoroso envolvendo Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga.

Com estreia marcada para 31 de outubro, a série mergulha nos bastidores da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como a “prisão dos famosos”. No entanto, a personagem Sandrão, interpretada por Letícia, não esteve envolvida em um crime de grande repercussão midiática, apesar de ter cometido um ato grave.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia e Leticia Rodrigues como Suzane, Elize e Sandrão em “Tremembé: a prisão dos Famosos” Divulgação/Prime Video Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia e Leticia Rodrigues como Suzane, Elize e Sandrão em “Tremembé: a prisão dos Famosos” Foto: Divulgação/Prime Video Letícia Rodrigues como Sandrão Divulgação/Prime Video Voltar

Próximo

Letícia explicou que, segundo os autos do Ministério Público, o crime de Sandrão envolveu sequestro seguido da morte de um adolescente de 13 anos, e que a personagem foi condenada por ter sido a mandante do ato. Apesar disso, dentro da prisão, ela acabou ganhando notoriedade ao conviver com outras presas famosas.

Segundo a atriz, Sandrão é retratada como a “chefe”, ou seja, a personagem exerce liderança no presídio e é quem comanda as demais detentas: “Ela que manda e desmanda. E, lá dentro, os relacionamentos acontecem por um certo interesse nessa liderança, e ela acaba se envolvendo aí com essas duas criminosas muito conhecidas”.

Dentro do presídio, Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia, se envolvem em conflitos por Sandrão, formando um triângulo amoroso. No entanto, Letícia mantém mistério sobre o desfecho da série, que promete revisitar os crimes que tornaram essas figuras notórias: “Vocês têm que assistir”.