09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

“Tremembé”: Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão, dá spoiler sobre triângulo amoroso

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“tremembe”:-leticia-rodrigues,-interprete-de-sandrao,-da-spoiler-sobre-triangulo-amoroso

Letícia Rodrigues interpreta Sandra Regina, a “Sandrão”, em “Tremembé”, do Prime Video. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante o Festival do Rio, a atriz relembrou o crime cometido pela personagem e adiantou detalhes da trama, incluindo o triângulo amoroso envolvendo Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga.

Com estreia marcada para 31 de outubro, a série mergulha nos bastidores da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como a “prisão dos famosos”. No entanto, a personagem Sandrão, interpretada por Letícia, não esteve envolvida em um crime de grande repercussão midiática, apesar de ter cometido um ato grave.

Veja as fotos

Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia e Leticia Rodrigues como Suzane, Elize e Sandrão em “Tremembé: a prisão dos Famosos”Divulgação/Prime Video
Foto: Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa, Carol Garcia e Leticia Rodrigues como Suzane, Elize e Sandrão em “Tremembé: a prisão dos Famosos”Foto: Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como SandrãoDivulgação/Prime Video

Leia Também

Letícia explicou que, segundo os autos do Ministério Público, o crime de Sandrão envolveu sequestro seguido da morte de um adolescente de 13 anos, e que a personagem foi condenada por ter sido a mandante do ato. Apesar disso, dentro da prisão, ela acabou ganhando notoriedade ao conviver com outras presas famosas.

Segundo a atriz, Sandrão é retratada como a “chefe”, ou seja, a personagem exerce liderança no presídio e é quem comanda as demais detentas: “Ela que manda e desmanda. E, lá dentro, os relacionamentos acontecem por um certo interesse nessa liderança, e ela acaba se envolvendo aí com essas duas criminosas muito conhecidas”.

Dentro do presídio, Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia, se envolvem em conflitos por Sandrão, formando um triângulo amoroso. No entanto, Letícia mantém mistério sobre o desfecho da série, que promete revisitar os crimes que tornaram essas figuras notórias: “Vocês têm que assistir”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost