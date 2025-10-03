Tremembé: veja o 1º trailer da série sobre o “presídio dos famosos”

O Prime Vídeo divulgou nesta sexta-feira (3/10) o primeiro trailer da série Tremembé, que vai dramatizar eventos de detentos do local que ficou conhecido como o presídio dos famosos. A trama vai narrar a história de casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni.

O trailer mostra a chegada de Suzane von Richthofen ao presídio e em como ela vai mudar várias relações no local, como a reação dos irmãos Cravinhos à chegada dela e também como ela vai abalar o relacionamento entre Elize Matsunaga e Sandrão.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Prime Video Divulga Teaser, Primeiras Imagens e Cartazes de Tremembé

Divulgação/Prime Video 2 de 3

Teaser de Tremembé revela caracterização de criminosos famosos: veja

Divulgação/Prime Video Brasil 3 de 3

Tremembé

Divulgação

Estrelada por Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos e Letícia Rodrigues, a série estreia no dia 31 de outubro no Prime Vídeo.

Veja o trailer: