12/10/2025
Três capivaras são encontradas mortas em via do DF

Escrito por Metrópoles
Três capivaras foram encontradas mortas em uma via do Distrito Federal na noite deste domingo (12/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os animais estavam na SHIN QL 02, altura do Deck Norte.

Os militares foram ao local, retiraram os animais da via e acionaram o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para a remoção.

Ainda não se sabe o que teria causado a morte das capivaras.

