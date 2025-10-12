Três capivaras são encontradas mortas em via do DF

0
Três capivaras foram encontradas mortas em uma via do Distrito Federal na noite deste domingo (12/10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os animais estavam na SHIN QL 02, altura do Deck Norte.
Os militares foram ao local, retiraram os animais da via e acionaram o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para a remoção.
Ainda não se sabe o que teria causado a morte das capivaras.