Três capivaras são encontradas mortas em via do DF

Três capivaras foram encontradas mortas em uma via do Distrito Federal na noite deste domingo (12/10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os animais estavam na SHIN QL 02, altura do Deck Norte.

Leia também

Os militares foram ao local, retiraram os animais da via e acionaram o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para a remoção.

Ainda não se sabe o que teria causado a morte das capivaras.