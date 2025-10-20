Três dias de arte e prestígio: Túlio Pinto inaugura mostra em Brasília

Brasília foi palco, ao longo de três dias, de uma verdadeira celebração à arte contemporânea e à trajetória do escultor Túlio Pinto. Túlio nasceu na capital e é reconhecido pelas obras que unem metal, vidro e pedra em composições que exploram equilíbrio, tensão e poesia visual.

A programação incluiu desde uma prévia exclusiva, uma homenagem diplomática e a abertura oficial de sua mostra, consolidando o prestígio do artista e seu diálogo com o público brasiliense.

Prévia exclusiva no Cerrado Cultural

A série de eventos começou na noite de quinta-feira (16/10), com uma prévia intimista organizada pela relações-públicas Claudia Salomão na Cerrado Cultural. Admiradora do trabalho de Túlio, ela reuniu um grupo seleto de arquitetos, colecionadores e apreciadores de arte, com o objetivo de apresentar o artista e sua proposta inovadora de escultura contemporânea.

“Eu sou fã do trabalho dele, estava na minha wishlist, e me perguntaram se eu não gostaria de recebê-lo em uma prévia, apresentando-o a um grupo que eu selecionaria de apreciadores de arte”, diz Claudia.

“Eu realmente quis mostrar o trabalho dele, porque acho que Brasília ainda não recebeu uma exposição nesse patamar. E tem tudo a ver: ele é brasiliense, mas me disse que ainda não se situou totalmente na cidade. Acredito que os jardins de Brasília comportam muito bem as obras dele”, comentou a RP.

Túlio Pinto e anfitriã Claudia Salomão

Camila Siqueira, Lúcio Albuquerque, Luiza Vaz, Túlio Pinto e Claudia Salomão

Durante a prévia, Túlio Pinto compartilhou detalhes de seu processo criativo, enfatizando a investigação das relações entre peso, estrutura e materialidade, e convidou os presentes a interagir com as obras.

Os visitantes puderam observar de perto a delicadeza das peças em vidro e a tensão com o metal e a pedra, percebendo a sutileza entre fragilidade e força que caracteriza seu trabalho.

Assista ao vídeo da prévia intimista organizada pela relações-públicas Claudia Salomão na Cerrado Cultural:

Homenagem na Embaixada do Kuwait

Na sexta-feira (17/10), Túlio Pinto foi homenageado com um jantar na embaixada do Kuwait, oferecido por Talal Rashed Abdulaziz Almansour, embaixador do país no Brasil. O diplomata, que possui uma obra do artista em sua residência, reuniu amigos, colecionadores e representantes do meio cultural para celebrar o autor da mostra e desejar sucesso na abertura oficial da exposição.

“Organizei este jantar para expressar minha admiração por Túlio Pinto e por sua contribuição à arte contemporânea. É uma alegria recebê-lo e apresentar seu trabalho aos amigos da embaixada”, afirmou o embaixador.

Talal Rashed Abdulaziz Almansour, embaixador do Kuwait

Talal Rashed Abdulaziz Almansour, embaixador do Kuwait, e Túlio Pinto

Túlio agradeceu a homenagem e compartilhou um pouco de sua trajetória, ressaltando a importância do intercâmbio cultural e da valorização da arte brasileira. O encontro reforçou o reconhecimento internacional do artista e a relevância de sua produção, que dialoga com espaços institucionais e privados de forma sofisticada e sensível.

Abertura oficial na Cerrado Cultural

O ciclo de celebrações se encerrou no sábado (18/10), com a inauguração oficial da exposição de Túlio Pinto na Cerrado Cultural. A mostra, que conta com a curadoria de Divino Sobral, é inteiramente dedicada à escultura, destacando a originalidade e a força expressiva do artista.

Trata-se de uma exposição feita com poucos materiais — pedra, vidro e metal —, todos de origem mineral, carregados da energia da mãe terra. Túlio traduz, com gestos mínimos, uma força expressiva impressionante. Suas obras falam de equilíbrio, fragilidade e angústia, numa linguagem muito humana.

Túlio Pinto e Divino Sobral

Exposição de Túlio Pinto na Cerrado Cultural

A mostra ocupa as salas internas e o espaço externo da galeria, criando uma narrativa visual que conecta os visitantes à energia e à textura dos materiais, explorando o espaço aéreo, as paredes e o chão com peças suspensas e estruturadas de forma a desafiar a gravidade.

Ao mesmo tempo, as obras refletem uma ruptura com a tradição da escultura centralizada e monumental, aproximando a arte do cotidiano e das emoções humanas.

O clima foi de contemplação e inspiração, com realce para a capacidade de Túlio de dialogar a escultura, trazendo novas possibilidades e abordagens para a cena contemporânea.

Com essa série de eventos, o autor reafirma sua posição de destaque no cenário artístico brasileiro e internacional, celebrando origens brasilienses e inspirando novos públicos a se aproximarem da escultura contemporânea.

Assista ao vídeo da abertura oficial da exposição de Túlio Pinto na Cerrado Cultural:

Veja como foi a prévia da inauguração, pelas lentes de Wey Alves:

Veja como foi a homenagem na residência oficial do Kuwait, pelo olhar do fotógrafo Matt Ferreira:

Confira os cliques da abertura oficial na Cerrado Cultural, por Wey Alves:

