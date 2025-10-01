Três frentes de obras e serviços atuam em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, segue avançando em diferentes frentes de trabalho nos bairros da cidade. Nesta quarta-feira, 1º de outubro, três equipes atuam de forma simultânea, garantindo melhorias nos bairros.

Entre os serviços em execução, estão a construção de um muro de arrimo na Rua Minas Gerais, no bairro Telégrafo, a continuidade das obras de drenagem na Rua Tavares de Lira, no bairro João Alves além do acompanhamento de pavimentação no bairro São Cristóvão.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, destacou a importância das ações para a qualidade de vida da população.

“Estamos intensificando os trabalhos em várias regiões da cidade. No bairro João Alves, por exemplo, seguimos com a obra de drenagem na Rua Tavares de Lira, que vai resolver problemas antigos de alagamento. Também estamos construindo um muro de arrimo no bairro Telégrafo, garantindo mais segurança para os moradores daquela área. Temos equipes diariamente na operação tapa-buracos e no acompanhamento das obras de pavimentação”, destacou o secretário.

