01/10/2025
Universo POP
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo

Três frentes de obras e serviços atuam em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, destacou a importância das ações para a qualidade de vida da população

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, segue avançando em diferentes frentes de trabalho nos bairros da cidade. Nesta quarta-feira, 1º de outubro, três equipes atuam de forma simultânea, garantindo melhorias nos bairros.

As obras continuam em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

Entre os serviços em execução, estão a construção de um muro de arrimo na Rua Minas Gerais, no bairro Telégrafo, a continuidade das obras de drenagem na Rua Tavares de Lira, no bairro João Alves além do acompanhamento de pavimentação no bairro São Cristóvão.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, destacou a importância das ações para a qualidade de vida da população.

“Estamos intensificando os trabalhos em várias regiões da cidade. No bairro João Alves, por exemplo, seguimos com a obra de drenagem na Rua Tavares de Lira, que vai resolver problemas antigos de alagamento. Também estamos construindo um muro de arrimo no bairro Telégrafo, garantindo mais segurança para os moradores daquela área. Temos equipes diariamente na operação tapa-buracos e no acompanhamento das obras de pavimentação”, destacou o secretário.

Confira mais imagens:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost