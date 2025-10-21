Três Garças: Belo enfrenta críticas de colega de elenco veterano

Três Garças começou a ser exibida na segunda-feira (20/10), na TV Globo, e traz no elenco algumas estreias, entre elas a de Belo como ator de novelas. Mas o cantor já está enfrentando críticas nos bastidores e a gente conta tudo para vocês, queridos leitores.

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que ele está com os mesmos problemas de Grazi Massafera no início de carreira: um veterano que faz parte do mesmo núcleo está sem paciência para o novato.

Fontes desta jornalista que vos escreve revelaram que mesmo Belo chegando com as falas de Misael decoradas, o colega de trabalho reclama que o cantor não “degusta” o texto. Eita!

O personagem de Belo

O cantor Belo foi confirmado no elenco de Três Graças, próxima novela das nove da TV Globo, assinada por Aguinaldo Silva. Inicialmente cotado para uma participação pontual, o artista acabou ganhando espaço após se destacar nos testes. Com isso, seu personagem, Misael, passou a ter importância central na trama.

Na história, Misael enfrenta uma tragédia pessoal ao perder a esposa em decorrência do uso de medicamentos adulterados. A dor o impulsiona a buscar justiça, tornando-se um dos principais antagonistas do vilão Ferretti, interpretado por Murilo Benício.

Ao longo da narrativa, ele se une a Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, em uma tentativa de expor o esquema de falsificação de remédios comandado por Arminda, personagem de Grazi Massafera.

Marcando a estreia de Belo como ator em novelas da emissora, Três Graças tem lançamento previsto para outubro, ocupando o lugar de Vale Tudo. A produção será ambientada em São Paulo e contará ainda com nomes como Dira Paes, Romulo Estrela, entre outros grandes nomes da teledramaturgia.

Reação de Gracyanne

No Instagram, Belo falou sobre a novela: “Vem aí um novelão! Três Graças, sua próxima novela das 9h, estreia dia 20 de outubro. Eu estarei na periferia de São Paulo como Misael, um homem de princípios fortes cujo mundo vira do avesso após perder sua esposa por um crime ligado a remédios falsos. Quem já tá na expectativa? ”, escreveu ele.

Entre os mais de 1,6 mil comentários de fãs e amigos famosos, um chamou a atenção do público: o de Gracyanne Barbosa, ex-mulher do artista: “Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns”, elogiou ela.

Outra polêmica

A presença de Belo no elenco de Três Graças, próxima novela de Aguinaldo Silva na faixa das nove da Globo, tem causado incômodo nos bastidores da produção.

Embora a emissora aposte no cantor como uma estratégia para atrair o grande público — aproveitando sua popularidade e carisma — a decisão não foi bem recebida por parte do elenco, especialmente entre os atores já escalados e os que estão sendo sondados para a trama.

Segundo fontes da coluna Fábia Oliveira, o desconforto gira em torno do espaço que Belo ocupará na novela e da forma como sua participação tem sido conduzida pela direção.

Salário também tem causado incômodo

Com registro profissional de ator (DRT) em mãos, Belo entra na produção com um personagem de destaque e salário compatível com papéis de maior projeção, o que teria gerado um mal-estar nos bastidores.

A insatisfação aumenta pelo fato de que ele vem de fora do meio tradicional da atuação e, mesmo assim, recebeu uma oportunidade significativa na trama de Aguinaldo.

Internamente, muitos enxergam a situação como uma injustiça com profissionais que dedicaram anos de estudo e carreira à dramaturgia. Para tentar conter a tensão, o diretor da trama, Luiz Henrique Rios estaria sendo obrigado a contornar as reclamações e “apagar incêndios” nos bastidores.