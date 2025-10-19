“Três Graças”: Gabriela Loran pede que o público “passe um pano” para sua personagem

Gabriela Loran vai estrear na nova novela das nove da Globo, “Três Graças”. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, em uma festa de Halloween, a atriz contou estar muito honrada por atuar no horário nobre ao lado de grandes nomes da televisão. Além disso, também adiantou detalhes de sua personagem e pediu aos espectadores para “passarem um pano” para ela durante o início da trama.

Animada com a estreia de “Três Graças”, na próxima segunda-feira (20/10), Gabriela contou que vai interpretar Viviane, melhor amiga da irmã de Gerluce, personagem de Sophie Charlotte. Mas a atriz não se limita apenas ao núcleo da protagonista e já contracenou com grandes nomes como Murilo Benício, Pedro Novaes, Marcos Palmeiras e até Belo.

Gabriela explicou que sua personagem trabalha em uma farmácia, ponto de encontro de toda a comunidade, e por isso está sempre cercada de outros artistas. Além disso, adiantou que haverá alguns embates interessantes com o personagem de Xamã, que é quem comanda a facção criminosa na região: “Vocês vão amar”, garantiu.

Mesmo assim, a atriz fez questão de deixar um recado ao público: “Não posso falar muita coisa, mas olha só, no início, vocês vão ter que passar um paninho para ela”, a artista brincou e pediu paciência: “Porque vai parecer que ela não vai fazer nada, mas tenham fé e preparem o pano para passar para ela”, brincou.

Além disso, Gabriela comentou que assumir uma novela das nove representa uma grande responsabilidade, já que é um dos principais produtos da emissora, mas destacou que encara o desafio com felicidade e entusiasmo, ansiosa para mostrar a história de sua personagem para milhões de espectadores.

“Eu tô muito feliz com o que a gente tá construindo, assim, o elenco tá numa sinergia, numa conexão assombrosa, então eu tô muito feliz. Sem dúvida, é como o nosso querido autor diz, “Três Graças vai ser o seu novelão das nove, o novo novelão”. Segunda-feira, estamos aí e vou dar um spoilerzinho: eu já apareço na primeira cena da novela”, ela finalizou.