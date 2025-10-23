Três homens são presos por assassinato de torcedor do Vasco em ônibus

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 32ª Delegacia de Polícia, concluiu as investigações do assassinato do torcedor do Vasco Eumar Vaz (foto em destaque), 34 anos, dentro de um ônibus, em Samambaia. O vascaíno foi atacado por um grupo de flamenguistas no final de setembro, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nesta quinta-feira (23/10), três homens — de 18, 20 e 23 anos —, foram presos preventivamente por envolvimento na morte de Eumar. As prisões aconteceram no Recanto das Emas.

De acordo com as diligências, os autores estavam infiltrados na torcida organizada do Flamengo no momento em que atacaram Eumar. Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Um deles também foi indiciado por roubo, visto que tomou uma corrente de Eumar no momento do assassinato.

Além dos maiores de idade, outros três adolescentes vão responder por ato infracional análogo a homicídio.

No final de setembro, um dos menores infratores, de 15 anos, já havia se apresentado na delegacia, mas acabou sendo liberado. Ele confessou ter desferido golpes de faca no torcedor do Vasco durante a confusão dentro do ônibus.

Crime

A vítima fazia parte da Força Jovem do Vasco, torcida organizada do clube que tem uma sede em Brasília. O vascaíno teria pegado o ônibus da linha 812.1 da empresa Urbi, com itinerário da QNQ/QNR, rumo ao Recanto das Emas.

Cerca de 20 flamenguistas estavam no veículo, quando ele foi atacado e teve a camisa rasgada à força por um grupo do time rival dentro do ônibus.

Eumar Lopes Vaz

Rapaz foi morto aos 34 anos

Amigos e familiares lamentaram a morte de Eumar nessa segunda-feira (22/9)

PCDF investiga o caso

Rapaz tocava na bateria da torcida nos dias de jogos do cruzmaltino

Dentro do ônibus, um dos flamenguistas teria gritado: “O Flamengo não ganhou, temos que bater em alguém”. Algumas paradas após o grupo embarcar, Eumar teria entrado no ônibus sem camisa; o motorista solicitou que o passageiro se vestisse, e o vascaíno atendeu ao pedido, colocando, então, uma vestimenta do Vasco.

Segundo o testemunho do motorista, ao perceberem a presença do vascaíno, os agressores gritaram repetidamente para que ele tirasse a camisa. Após a recusa de Eumar, a situação escalou para uma briga, com troca de socos.

Naquele momento, o ônibus parou e, assim que as portas se abriram, os agressores que estavam na parte traseira desembarcaram e se dirigiram para a frente, com a intenção de agredir o vascaíno.

As investigações apontaram que seis pessoas agrediram a vítima, todas já identificadas pela 32ª DP, responsável pela apuração do crime.