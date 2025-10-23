Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes

As produções de true crime seguem conquistando o público e se consolidando entre os maiores sucessos das plataformas de streaming. No Brasil, três casos em especial chamaram atenção por envolverem médicos que cometeram crimes hediondos e tiveram suas histórias transformadas em séries, filmes e documentários: Roger Abdelmassih, Farah Jorge Farah e Dr. Jairinho.

🩸 Roger Abdelmassih

Ex-médico e referência em reprodução assistida, Roger Abdelmassih foi condenado a 278 anos de prisão por estupro e atentado violento ao pudor contra 37 mulheres — pacientes que buscavam tratamento em sua clínica e foram abusadas enquanto estavam sedadas.

Preso em 2014, após fugir da Justiça, ele cumpre pena desde 2021, quando teve a prisão domiciliar revogada. Sua história é retratada nas produções “Abdelmassih: Do Milagre ao Crime” (HBO Max) e “Assédio” (Globoplay). O nome do ex-médico também será abordado em “Tremembé” (Prime Video), série sobre criminosos notórios do presídio paulista.

⚰️ Farah Jorge Farah

Conhecido como “Doutor Monstro”, o cirurgião Farah Jorge Farah foi condenado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver após assassinar sua paciente Maria do Carmo Alves. Ele desfigurou o corpo da vítima e tentou ocultar os restos mortais.

Cumpriu parte da pena em liberdade, mas em 2017 recebeu nova ordem de prisão — momento em que foi encontrado morto em casa, vítima de suicídio. O caso foi contado em “Investigação Criminal” (Prime Video e YouTube), “Anatomia do Crime” (Prime Video) e inspirou o longa “Doutor Monstro”, previsto para estrear em 2026.

🧒 Dr. Jairinho

O ex-vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, foi condenado pela morte do enteado Henry Borel, de 4 anos, ocorrida em 2021. Ao lado da mãe do menino, Monique Medeiros, ele é acusado de tortura e homicídio.

O caso ganhou repercussão nacional e teve seu registro profissional cassado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A história inspirou episódios das séries “Investigação Criminal” e “Linha Direta” (TV Globo), além da produção “O Caso do Menino Henry Borel”, em desenvolvimento pela HBO Max.

Esses casos chocaram o país e levantaram discussões profundas sobre ética médica, abuso de poder e justiça, mostrando como a ficção, muitas vezes, é apenas um reflexo da realidade.

Fonte: Metrópoles / G1 / HBO Max / Prime Video / TV Globo

✍️ Redigido por ContilNet