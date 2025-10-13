13/10/2025
Três meses depois, Vanderson reaparece em “Dona de Mim” para resgatar Tânia

Escrito por Portal Leo Dias
Sumido desde agosto, Vanderson (Armando Babaioff) finalmente reaparece em “Dona de Mim” para resgatar Tânia (Aline Borges) e colocá-la de volta no mundo do crime. A participação relâmpago do pilantra, que desapareceu da trama após fugir de uma acusação injusta de assassinato, acontece nesta segunda-feira (13).

Tânia, que passou os últimos capítulos mantendo Ricardo (Marcos Pasquim) em cárcere privado e o torturando, verá seu plano ruir quando o advogado fingir colaborar, mas usar o celular para chamar a polícia. “A polícia tem o endereço e já, já estará batendo aqui”, alertará ele. Em pânico, ela decide fugir e liga para Vanderson, relembrando a proposta antiga do comparsa: sair pelo mundo aplicando golpes.

O reencontro acontece à beira de uma estrada. De carro, Vanderson recolhe Tânia, e os dois partem para uma nova fase de clandestinidade. Pelo menos até o fim de outubro, os personagens não devem mais aparecer na novela.

A sequência marca uma virada para Tânia, que deixará Ricardo algemado e ferido. Antes de partir, ele ainda a aconselha: “Saca dinheiro em espécie pra fugir, pra não deixar rastros”. A personagem, abalada com a possibilidade de ser presa, pergunta se o ex-amante vai ajudá-la a se livrar do flagrante. “Meu corpo está cheio de marcas. Olha o que você fez comigo”, ele responde, deixando claro que ela foi longe demais.

A volta de Vanderson levanta expectativas sobre sua prometida vingança contra Jaques (Marcello Novaes), especialmente após o vilão ser revelado como o verdadeiro responsável pela sabotagem ao carro de Abel (Tony Ramos). Pai biológico de Sofia (Elis Cabral), Vanderson chegou a jurar que voltaria para destruir o rival — mas, por enquanto, a trama se limita ao seu resgate cinematográfico de Tânia.

Com esse novo reencontro, a novela reacende a centelha do crime e abre espaço para mais reviravoltas nos próximos capítulos. Resta saber: Vanderson volta pra ficar ou será só um fantasma passageiro da vilania?

