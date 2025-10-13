Três meses depois, Vanderson reaparece em “Dona de Mim” para resgatar Tânia

Sumido desde agosto, Vanderson (Armando Babaioff) finalmente reaparece em “Dona de Mim” para resgatar Tânia (Aline Borges) e colocá-la de volta no mundo do crime. A participação relâmpago do pilantra, que desapareceu da trama após fugir de uma acusação injusta de assassinato, acontece nesta segunda-feira (13).

Tânia, que passou os últimos capítulos mantendo Ricardo (Marcos Pasquim) em cárcere privado e o torturando, verá seu plano ruir quando o advogado fingir colaborar, mas usar o celular para chamar a polícia. “A polícia tem o endereço e já, já estará batendo aqui”, alertará ele. Em pânico, ela decide fugir e liga para Vanderson, relembrando a proposta antiga do comparsa: sair pelo mundo aplicando golpes.

O reencontro acontece à beira de uma estrada. De carro, Vanderson recolhe Tânia, e os dois partem para uma nova fase de clandestinidade. Pelo menos até o fim de outubro, os personagens não devem mais aparecer na novela.

A sequência marca uma virada para Tânia, que deixará Ricardo algemado e ferido. Antes de partir, ele ainda a aconselha: “Saca dinheiro em espécie pra fugir, pra não deixar rastros”. A personagem, abalada com a possibilidade de ser presa, pergunta se o ex-amante vai ajudá-la a se livrar do flagrante. “Meu corpo está cheio de marcas. Olha o que você fez comigo”, ele responde, deixando claro que ela foi longe demais.

A volta de Vanderson levanta expectativas sobre sua prometida vingança contra Jaques (Marcello Novaes), especialmente após o vilão ser revelado como o verdadeiro responsável pela sabotagem ao carro de Abel (Tony Ramos). Pai biológico de Sofia (Elis Cabral), Vanderson chegou a jurar que voltaria para destruir o rival — mas, por enquanto, a trama se limita ao seu resgate cinematográfico de Tânia.

Com esse novo reencontro, a novela reacende a centelha do crime e abre espaço para mais reviravoltas nos próximos capítulos. Resta saber: Vanderson volta pra ficar ou será só um fantasma passageiro da vilania?