Três pessoas morrem em queda de avião nos EUA. Vídeo

Três pessoas morreram em um acidente de avião em Bath Township, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, na tarde de quinta-feira (16/10). A aeronave, um jato executivo Hawker 800XP registrado no México, caiu durante um voo de teste pós-manutenção por volta das 17h, no horário local. Todos os ocupantes foram encontrados sem vida.
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a aeronave em queda livre, seguida por uma densa coluna de fumaça preta no local do acidente.
Veja o momento da queda do avião:
Uma gravação de áudio da cabine, segundo o site de notícias People, revelou que, após uma conversa inicial tranquila com a torre de controle, o piloto avisou que a aeronave havia perdido sustentação.
De acordo com a polícia local, os corpos dos três ocupantes foram encontrados no local do acidente, que não deixou sobreviventes.
As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, e a Administração Federal de Aviação (FAA) está conduzindo a investigação para determinar as causas do acidente.