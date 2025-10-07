07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Três pessoas são presas pela PM em ato pró-Palestina no DF

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tres-pessoas-sao-presas-pela-pm-em-ato-pro-palestina-no-df


Logo Agência Brasil

Policiais militares do Distrito Federal e manifestantes entraram em confronto durante um ato pró-Palestina em frente à embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, nesta terça-feira (7). Três homens foram presos. 

O ato tinha como objetivo lembrar os dois anos dos conflitos no Oriente Médio entre o Hamas e Israel, e em protesto contra o genocídio em Gaza, segundo os manifestantes. O manifesto foi convocado pelo Comitê de Solidariedade à Palestina no DF. 

Notícias relacionadas:

Em vídeo divulgado nas redes sociais, manifestantes argumentaram que o protesto era pacífico até a ação de abordagem dos policiais, que teriam ainda lançado gás contra os presentes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Versão da PM

Segundo a versão da polícia, o confronto ocorreu porque um homem com o rosto coberto foi visto em meio aos manifestantes manuseando uma pochete. A PMDF pondera que foi informada de que esse manifestante estava com uma faca na pochete.

“A equipe policial solicitou que o suspeito descobrisse o rosto e que mostrasse o que tinha na pochete. Ele se negou e insuflou os manifestantes contra os policiais, e o grupo tentou impedir a revista do cidadão”, argumentou a PM em nota à imprensa.

Ainda segundo a versão da PM, um policial recebeu um chute de um segundo manifestante e foi seguro por outro que teria tentado evitar a prisão. “Houve uma negociação para liberar a linha de contenção dos manifestantes para a revista. Em seguida, um dos manifestantes avançou sobre os policiais, e a briga começou generalizada, com agressões aos policiais”, argumentou a corporação.

A PM acrescentou que encontrou posteriormente a pochete vazia. Os três homens foram encaminhados para a 5ª Delegacia de Polícia. Representantes dos manifestantes presos e da organização do ato ainda não foram localizados pela reportagem. 

A Embaixada dos Estados Unidos não se manifestou sobre o protesto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost