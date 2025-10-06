Três regiões do DF ficarão sem energia nesta segunda-feira. Veja quais

Três regiões do Distrito Federal começam a semana com serviços de modernização da rede elétrica. No Itapoã, os trabalhos acontecem no Condomínio Del Lago (Quadra 04), das 9h às 15h. No mesmo horário, no Paranoá, a atuação será no Núcleo Rural Fazendinha (Quadra 03).
Já em Taguatinga, haverá manutenção das 10h às 16h na Área Especial (CSC 07), nas quadras QSC 01, QSC 02, QSC 27 e QSC 28 e na QR 516. Em todos os locais, haverá interrupção temporária no fornecimento de energia para garantir a segurança dos serviços.
Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.
Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.