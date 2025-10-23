Três regiões do DF terão interrupção de energia nesta quinta-feira

Os moradores do Lago Sul, do Sol Nascente e do Gama devem se preparar para uma pausa temporária no fornecimento de energia nesta quinta-feira (23/10) para trabalhos de modernização da rede elétrica.
No Lago Sul, a suspensão ocorrerá das 10h às 16h, na SHIS QI 9.
O fornecimento também ficará interrompido das 10h às 16h, em todo o Sol Nascente, e no Gama, das 9h às 15h, no Setor Sul, Quadra 4.
A companhia destaca que a medida é essencial para proteger as equipes durante os serviços e reforçar a qualidade e a estabilidade do abastecimento elétrico nas regiões atendidas.