23/10/2025
Três regiões do DF terão interrupção de energia nesta quinta-feira

Escrito por Metrópoles
Os moradores do Lago Sul, do Sol Nascente e do Gama devem se preparar para uma pausa temporária no fornecimento de energia nesta quinta-feira (23/10) para trabalhos de modernização da rede elétrica.

No Lago Sul, a suspensão ocorrerá das 10h às 16h, na SHIS QI 9.

O fornecimento também ficará interrompido das 10h às 16h, em todo o Sol Nascente, e no Gama, das 9h às 15h, no Setor Sul, Quadra 4.

A companhia destaca que a medida é essencial para proteger as equipes durante os serviços e reforçar a qualidade e a estabilidade do abastecimento elétrico nas regiões atendidas.

