Três seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo nesta segunda-feira

Eliminatórias entram em fase decisiva na África e na Europa; França, Suíça e Cabo Verde podem carimbar classificação

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entram em momentos decisivos nesta segunda-feira (13), com pelo menos uma vaga garantida no fim do dia. As partidas na África e na Europa prometem fortes emoções e podem definir o destino de Cabo Verde, Camarões, França e Suíça.

🌍 Eliminatórias da África

A surpresa do Grupo D, Cabo Verde lidera a chave com 20 pontos, dois a mais que Camarões. Para confirmar a vaga no Mundial, os cabo-verdianos precisam vencer a lanterna Essuatíni em casa.
Mesmo um empate ou derrota pode garantir a classificação, desde que Camarões não vença Angola.

⚽ Eliminatórias da Europa

Na Europa, duas das 16 vagas destinadas ao continente também podem ser definidas nesta rodada.
A Suíça, líder do Grupo B com nove pontos, assegura a classificação se vencer a Eslovênia fora de casa e se Kosovo, atual vice-líder, não derrotar a Suécia.

Já a França, líder do Grupo D, precisa bater a Islândia e torcer para que a Ucrânia não vença o Azerbaijão, lanterna da chave.

🕐 Jogos decisivos desta segunda-feira (13):

  • Cabo Verde x Essuatíni – 13h

  • Camarões x Angola – 13h

  • Eslovênia x Suíça – 15h45

  • Islândia x França – 15h45

  • Suécia x Kosovo – 15h45

  • Ucrânia x Azerbaijão – 15h45

🌎 Seleções já classificadas para a Copa de 2026

Concacaf (6 vagas): Canadá, Estados Unidos e México (países-sede)
CAF (9 vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia
AFC (8 vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão*, Jordânia* e Austrália (estreantes)
Conmebol (6 vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai
OFC (1 vaga): Nova Zelândia
UEFA (16 vagas): nenhuma definida até o momento

Fonte: FIFA / UOL Esporte / g1
✍️ Redigido por ContilNet

