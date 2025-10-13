Três seleções podem garantir vaga na Copa nesta segunda (13/10). Veja

Nesta segunda-feira (13/10), o mundo do futebol vai conhecer pelo menos mais uma seleção classificada para a Copa de 2026. Com a fase de grupos das Eliminatórias da África em seus momentos decisivos, Cabo Verde e Camarões disputam uma vaga no torneio.
Além da disputa no continente africano, a Europa também pode conhecer os primeiros classificados. A depender dos resultados, França e Suíça também carimbam o passaporte para a competição.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Olise, atacante da França.
Mateusz Slodkowski/Getty Images2 de 3
Seleção de Cabo Verde.
Reprodução / Instagram3 de 3
Ndoye, jogador da seleção suíça – Metrópoles
Mateusz Slodkowski/Getty Images
África
Surpresa do Grupo D, a seleção de Cabo Verde lidera a chave com 20 pontos, dois a mais que a tradicional equipe de Camarões. Para ficar com a vaga, os cabo-verdianos precisam apenas de uma vitória em casa diante da lanterna Essuatíni. A classificação pode ser alcançada mesmo com um empate ou uma derrota, caso Camarões não vença Angola.
Europa
Duas vagas das 16 destinadas ao continente europeu na Copa do Mundo podem ser definidas nesta segunda-feira. Suíça e França têm chance de classificação, mas dependem de uma série de resultados.
A Suíça lidera o Grupo B, com nove pontos. Para garantir um lugar na Copa do Mundo com duas rodadas de antecedência, os suíços precisam vencer a Eslovênia fora de casa e torcer para Kosovo, que ocupa a 2ª posição da chave, não saia vitorioso contra a lanterna Suécia.
Já no Grupo D, a França é a 1ª colocada com nove pontos. Os azuis necessitam derrotar a Islândia e torcer para que a vice-líder Ucrânia não vença o lanterna Azerbaijão.
Confira os horários dos jogos decisivos:
- Cabo Verde x Essuatíni – 13h
- Camarões x Angola – 13h
- Eslovênia x Suíça – 15h45
- Islândia x França – 15h45
- Suécia x Kosovo – 15h45
- Ucrânia x Azerbaijão – 15h45
Leia também
-
Copa do Mundo de 2026 chega a 21 seleções classificadas. Veja quais
-
Espanha derrota a Geórgia por 2 x 0 pelas Eliminatórias da Copa
-
Fifa pode alterar data da Copa para fugir do calor, diz Infantino
Seleções classificadas para a Copa 2026:
- Concacaf (seis vagas): Canadá, Estados e México (países-sede).
- Confederação Africana de Futebol – CAF (nove vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.
- Confederação Asiática de Futebol – AFC (oito vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
- Conmebol (seis vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
- Oceania – OFC (uma vaga): Nova Zelândia.
- Uefa (16 vagas): nenhuma definida ainda.