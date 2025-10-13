13/10/2025
Universo POP
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Três seleções podem garantir vaga na Copa nesta segunda (13/10). Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
tres-selecoes-podem-garantir-vaga-na-copa-nesta-segunda-(13/10).-veja

Nesta segunda-feira (13/10), o mundo do futebol vai conhecer pelo menos mais uma seleção classificada para a Copa de 2026. Com a fase de grupos das Eliminatórias da África em seus momentos decisivos, Cabo Verde e Camarões disputam uma vaga no torneio.

Além da disputa no continente africano, a Europa também pode conhecer os primeiros classificados. A depender dos resultados, França e Suíça também carimbam o passaporte para a competição.

3 imagensSeleção de Cabo Verde.Ndoye, jogador da seleção suíça - MetrópolesFechar modal.1 de 3

Olise, atacante da França.

Mateusz Slodkowski/Getty Images2 de 3

Seleção de Cabo Verde.

Reprodução / Instagram3 de 3

Ndoye, jogador da seleção suíça – Metrópoles

Mateusz Slodkowski/Getty Images

África

Surpresa do Grupo D, a seleção de Cabo Verde lidera a chave com 20 pontos, dois a mais que a tradicional equipe de Camarões. Para ficar com a vaga, os cabo-verdianos precisam apenas de uma vitória em casa diante da lanterna Essuatíni. A classificação pode ser alcançada mesmo com um empate ou uma derrota, caso Camarões não vença Angola.

Europa

Duas vagas das 16 destinadas ao continente europeu na Copa do Mundo podem ser definidas nesta segunda-feira. Suíça e França têm chance de classificação, mas dependem de uma série de resultados.

A Suíça lidera o Grupo B, com nove pontos. Para garantir um lugar na Copa do Mundo com duas rodadas de antecedência, os suíços precisam vencer a Eslovênia fora de casa e torcer para Kosovo, que ocupa a 2ª posição da chave, não saia vitorioso contra a lanterna Suécia.

Já no Grupo D, a França é a 1ª colocada com nove pontos. Os azuis necessitam derrotar a Islândia e torcer para que a vice-líder Ucrânia não vença o lanterna Azerbaijão.

Confira os horários dos jogos decisivos:

  • Cabo Verde x Essuatíni – 13h
  • Camarões x Angola – 13h
  • Eslovênia x Suíça – 15h45
  • Islândia x França – 15h45
  • Suécia x Kosovo – 15h45
  • Ucrânia x Azerbaijão – 15h45
Leia também

Seleções classificadas para a Copa 2026:

  • Concacaf (seis vagas): Canadá, Estados e México (países-sede).
  • Confederação Africana de Futebol – CAF (nove vagas): Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.
  • Confederação Asiática de Futebol – AFC (oito vagas): Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão (estreante), Jordânia (estreante) e Austrália.
  • Conmebol (seis vagas): Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.
  • Oceania – OFC (uma vaga): Nova Zelândia.
  • Uefa (16 vagas): nenhuma definida ainda.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost