Três seleções podem garantir vaga na Copa nesta segunda (13/10). Veja

Nesta segunda-feira (13/10), o mundo do futebol vai conhecer pelo menos mais uma seleção classificada para a Copa de 2026. Com a fase de grupos das Eliminatórias da África em seus momentos decisivos, Cabo Verde e Camarões disputam uma vaga no torneio.

Além da disputa no continente africano, a Europa também pode conhecer os primeiros classificados. A depender dos resultados, França e Suíça também carimbam o passaporte para a competição.

Olise, atacante da França.

Mateusz Slodkowski/Getty Images

Seleção de Cabo Verde.

Reprodução / Instagram

Ndoye, jogador da seleção suíça

Mateusz Slodkowski/Getty Images

África

Surpresa do Grupo D, a seleção de Cabo Verde lidera a chave com 20 pontos, dois a mais que a tradicional equipe de Camarões. Para ficar com a vaga, os cabo-verdianos precisam apenas de uma vitória em casa diante da lanterna Essuatíni. A classificação pode ser alcançada mesmo com um empate ou uma derrota, caso Camarões não vença Angola.

Europa

Duas vagas das 16 destinadas ao continente europeu na Copa do Mundo podem ser definidas nesta segunda-feira. Suíça e França têm chance de classificação, mas dependem de uma série de resultados.

A Suíça lidera o Grupo B, com nove pontos. Para garantir um lugar na Copa do Mundo com duas rodadas de antecedência, os suíços precisam vencer a Eslovênia fora de casa e torcer para Kosovo, que ocupa a 2ª posição da chave, não saia vitorioso contra a lanterna Suécia.

Já no Grupo D, a França é a 1ª colocada com nove pontos. Os azuis necessitam derrotar a Islândia e torcer para que a vice-líder Ucrânia não vença o lanterna Azerbaijão.

Confira os horários dos jogos decisivos:

Cabo Verde x Essuatíni – 13h

Camarões x Angola – 13h

Eslovênia x Suíça – 15h45

Islândia x França – 15h45

Suécia x Kosovo – 15h45

Ucrânia x Azerbaijão – 15h45

