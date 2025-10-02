Treta por comida escondida e promessa de vingança agitam a madrugada de “A Fazenda 17”

Na edição desta quarta-feira (1º/10) de “A Fazenda 17”, a Prova do Fazendeiro definiu os rumos da semana: Rayane conquistou o chapéu de Fazendeira pela segunda vez, enquanto Walério e Renata se juntaram a Duda na Roça. A noite e madrugada foram marcadas por promessas de vingança, desabafos, tretas envolvendo comida escondida e novas articulações entre os grupos.

Rayane é Fazendeira pela segunda vez

Em menos de um mês de “A Fazenda 17”, Rayane conquistou o chapéu de Fazendeira pela segunda vez. Ela venceu a Prova do Fazendeiro, superando Walério e Renata, que agora se juntam a Duda na segunda Roça da edição.

Vingança a caminho

Após ter sido encarregada de cuidar da vaca, Rayane promete fazer Dudu “provar do próprio veneno” nesta semana. O apresentador terá que assumir um dos trabalhos mais pesados do programa, ao lado de Saory.

Comemoração do reinado

Rayane, Walério e colegas do Grupão celebraram o segundo reinado da participante com um mergulho na piscina. A namorada do cantor Belo provocou Dudu, o chamando para entrar na água também.

Desabafo de Renata

Após perder a Prova do Fazendeiro e ir para a Roça, Renata desabafou com Mesquita, criticando a falsidade no jogo: “Será que o Brasil tá gostando de ver isso?”. Ela se sentiu traída ao sobrar no “Resta Um” e ocupar o banquinho mais temido da atração.

Treta por comida escondida

Saory, Matheus, Dudu e Carol encontraram leite condensado, manteiga, requeijão, pão e banana que o Grupão havia escondido na dispensa. Para confundir os rivais, eles decidiram esconder os itens em outros lugares.

Fernando admitiu ter escondido pães e iniciou uma verdadeira “guerra” na cozinha. Créo contou que o grupo Total havia reencontrado os pães e os escondido novamente. Fernando afirmou que os pães eram dele, pois não comia há três dias. A situação gerou discussão com Carol, que ainda comentou sobre os hábitos de Rayane: “Criminosa, né gente? Tá acostumada, criminosa!”. Matheus também entrou na briga: “Se eu for separar os pães que eu não comi, amanhã vou pegar todos, porque eu não como desde que cheguei.”

Estratégia e tensão entre os peões

Carol contou a Fernando que Nizam estaria planejando sua ida à Roça. Nas redes sociais, internautas resgataram o momento em que o ex-BBB sugeriu que Shia deixasse o ator sobrar no “Esta Um” ou reunisse todos para votarem nele na próxima berlinda.

Fernando acredita que o grupo Total está tentando dividir o Grupão. No quarto, ele defendeu o grupo e concordou com Shia sobre a possível estratégia de rachá-lo: “Foi o que eu falei pra eles: ‘Se vocês querem fazer terror psicológico comigo, vão se ferrar. Eu tenho que pesar a balança pra que não fiquem achando que sou um idiota’. E ela falou: ‘Então chama os quatro da baia e pergunta na frente deles’.”