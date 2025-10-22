22/10/2025
Tribunal da ONU determina que Israel não use fome como arma de guerra

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), o mais alto tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU), determinou que Israel permita que palestinos na Faixa de Gaza recebam ajuda humanitária, diante da situação crítica no enclave. O parecer foi divulgado nesta quarta-feira (22/10).

De acordo com a decisão, Israel tem a obrigação de fornecer itens essenciais a vida para os palestinos, por ser “poder ocupante”. Entre eles, comida, água, roupa, abrigo, combustível e remédios.

Além disso, juízes do Tribunal da ONU determinaram que Israel não utiliza fome como arma de guerra.

O parecer consultivo não tem o peso de uma sentença, portanto, o governo israelense não é obrigado a cumpri-lo na prática.

A manifestação da CIJ ocorre em meio ao cessar-fogo na Faixa de Gaza — e sobre as incertezas que cercam a continuidade da paz no enclave palestino.

Logo após o início da trégua, Israel liberou a entrada de ajuda humanitária na região, após meses de intensos bloqueios que levaram a morte de palestinos por fome.

A medida fazia parte da primeira fase do plano apresentado por Donald Trump, que também inclui o retorno de reféns do Hamas, a libertação de prisioneiros palestinos e o início da retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza.

Na última semana, Israel voltou a suspender temporariamente a entrada de ajuda humanitária, sob justificativa de que o Hamas teria atacado soldados israelenses em Rafah, no sul de Gaza.

