Trio de loiras, Ivete Sangalo, Renato Aragão e mais: tudo sobre o “Criança Esperança”

A edição de 2025 do “Criança Esperança” marcou o aniversário de 40 anos do projeto feito em parceria entre Globo e UNESCO. E é claro que o marco seria comemorado em altíssimo nível: o evento reuniu a presença de nomes marcantes da TV, arte e esportes do Brasil. O destaque ficou para a reunião do trio de loiras, com Angélica, Eliana e Xuxa Meneghel.

As três abriram o programa em grande estilo, com uma entrada triunfal ao som de “Lua de Cristal”, iniciada pela Rainha dos Baixinhos e seguida pela chegada das amigas ao palco. Na sequência, as apresentadoras chamaram os convidados responsáveis por atender as ligações dos doadores. O time contou com Susana Vieira, Tony Ramos, Cafu, Cauã Reymond, Sophie Charlotte e Belize Pombal e outros destaques.

Susana Vieira esteve no tradicional mesão das ligações do evento beneficente. O trio de apresentadoras posou com Ludmilla. Belo, Ivete Sangalo e Fábio Jr. nos bastidores do Criança Esperança. Xuxa e Eliana com Ivete Sangalo. Belo e Ivete Sangalo cantaram "Nem Precisa Responder".

A irreverência de Susana Vieira

Logo nos primeiros minutos, quem roubou a cena foi Susana Vieira. A atriz de 83 anos, conhecida justamente pelo jeito irreverente, passou a discursar sobre a importância da ação da emissora. Até que Xuxa pediu para a veterana reforçar o pedido de doações para a audiência, e foi logo respondida: “Claro, mas a gente não pode começar assim só no ‘ver dinheiro’. Primeiro precisamos ‘passar uma manteiga no pão’ e aí sim…”, disse Susana, aos risos, que logo passou a tarefa: “Essa parte de pedir dinheiro eu vou deixar pro Tony [Ramos]”.

Outro que também teve seu momento inusitado foi Fábio Jr. Além de ser atração musical do “Criança Esperança”, o cantor permaneceu no palco para reassistir alguns momentos marcantes do projeto e, claro, pedir doações. Até que ele emendou com uma sugestão para a emissora: a criação do “Idoso Esperança”. Angélica e Ivete Sangalo riram da ideia, mas logo mudaram de assunto.

Atrações musicais

A começar pela própria Ivete Sangalo, que abriu a sessão de shows com “Quando a Chuva Passar” e passou por “Tempo de Alegria”. Fabio Jr. cantou sucessos como “Alma Gêmea”, “Caça e Caçador” e “Enrosca”, as duas últimas em dueto com Ivete. A baiana ainda performou “Nem Precisa Responder”, faixa que faz parte do 1º projeto de samba dela, com Belo.

O pagodeiro, no ar em “Três Graças”, também cantou seus sucessos no palco, como “Reiventar” e “Perfume”. Por falar em pagode, outro destaque da noite foi Ludmilla. A anfitriã do Numanice cantou “Paraíso”, que escreveu para a filha, Zuri, e dividiu “Alma Gêmea” com Fabio Jr.

40 anos de história

Como é de praxe na emissora, os VTs também apostaram nos flashbacks de edições passadas. Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, Elza Soares, Sandy & Junior, Chitãozinho & Xororó, Beatriz Segall e Ana Castela foram algumas das personalidades, além das próprias apresentadoras.

A homenagem

Renato Aragão foi homenageado na reta final do “Criança Esperança”. Com direito a VT exclusivo, o veterano, que ficou seis anos afastado da campanha beneficente, foi recebido no palco por Angélica, Eliana e Xuxa, que iniciaram a sessão de homenagens. Ovacionado pela plateia, o humorista assistiu a momentos marcantes de sua trajetória na atração, que completa 40 anos em 2025.

O eterno Didi Mocó não escondeu a emoção e agradeceu o carinho do público: “Nunca pensei receber tanta alegria, tanta felicidade dessas pessoas, que fazem tudo para proteger as crianças e adolescentes desse país. Agradeço de todo o meu coração. Um beijo para todos que estão aqui!”, disse, entre lágrimas.