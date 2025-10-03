03/10/2025
Trio é condenado a 100 anos de prisão por morte de caminhoneiro

Três faccionados foram condenados nessa terça-feira (30/9) durante julgamento no Tribunal do Júri da Comarca de Sinop a 500 km de Cuiabá (MT), a mais de 100 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do caminhoneiro Robson Luiz Mariano, 39 anos, ocorrido em janeiro de 2023. A vítima deixou uma filha com diabetes tipo 1, que dependia financeiramente dele para tratamento e alimentação especial.

Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos, Josemar Mendes Sarate e Vinícius Gabriel de Souza Cseslikoski foram condenados por homicídio qualificado e outros crimes graves, como ocultação de cadáver, corrupção de menores, furto e participação em organização criminosa.

Leia a reportagem completa no RD News, parceiro do Metrópoles.

