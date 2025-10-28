Trio é detido por levar R$ 77 mil em canetas emagrecedoras de farmácia

28/10/2025
Escrito por Metrópoles
trio-e-detido-por-levar-r$-77-mil-em-canetas-emagrecedoras-de-farmacia

Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos e um adolescente, de 17, apreendido, todos suspeitos de envolvimento no roubo a uma farmácia, nesta terça-feira (28/10), na zona oeste de São Paulo. O trio acabou sendo capturado em Osasco, na região metropolitana, enquanto tentava fugir em um carro furtado. Com eles, foram apreendidas 41 caixas com canetas emagrecedoras, avaliadas em mais de R$ 77 mil.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma equipe realizava patrulhamento na região da Avenida Professor Alfonso Bovero, na Pompeia, quando percebeu um veículo em atitude suspeita. O condutor tentou fugir ao ver a viatura e bateu contra um poste.

Os ocupantes do carro só foram alcançados em Osasco. Durante a revista policial, foram encontradas 41 caixas com remédios para emagrecer roubadas pelo trio, além de mais de R$ 2,3 mil em espécie, um simulacro de arma de fogo e uma placa de carro. Todos os itens foram apreendidos.

A polícia ainda constatou que o veículo utilizado pelos suspeitos era furtado. Eles foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os três foram levados para o 5° Distrito Policial (DP) de Osasco. Uma representante da farmácia foi acionada e reconheceu os envolvidos, que permaneceram presos à disposição da Justiça.

Os itens apreendidos foram devolvidos à farmácia. Segundo a polícia, os produtos somavam mais de R$ 77 mil. O caso foi registrado como roubo, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

