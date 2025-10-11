11/10/2025
Trio é preso após delivery de drogas avaliadas em R$ 2 milhões no DF

Escrito por Metrópoles
trio-e-preso-apos-delivery-de-drogas-avaliadas-em-r$-2-milhoes-no-df

Policiais militares do 20º Batalhão da PM realizaram uma grande operação contra o tráfico de drogas na região do Itapoã. A ação aconteceu na tarde dessa sexta-feira (10/10).

Após denúncia anônima, o serviço de inteligência identificou um veículo que estaria realizando entregas de entorpecentes no estilo delivery. O carro foi abordado na Quadra 15 do Paranoá, e o proprietário indicou o imóvel onde o restante das drogas estaria escondido.

No endereço informado, a equipe foi recebida por uma mulher de 32 anos que assumiu ser a responsável pelas drogas. Segundo informações da PMDF, o total de entorpecentes apreendidos foi avaliado em cerca de R$ 2,3 milhões.

Além da droga, também foram apreendidos um carro e uma motocicleta.

Veja a quantidade de drogas apreendidas:

  • 56 barras de cocaína;
  • 23 barras de skunk;
  • 23 barras de crack;
  • 26 tabletes de haxixe dry;
  • 1 barra e meia de maconha;
  • 2 pedaços de cocaína;

Os três indivíduos detidos foram conduzidos para a 6º Delegacia de Polícia (Paranoá) para registro de ocorrência.

