Trio é preso após delivery de drogas avaliadas em R$ 2 milhões no DF

Policiais militares do 20º Batalhão da PM realizaram uma grande operação contra o tráfico de drogas na região do Itapoã. A ação aconteceu na tarde dessa sexta-feira (10/10).
Após denúncia anônima, o serviço de inteligência identificou um veículo que estaria realizando entregas de entorpecentes no estilo delivery. O carro foi abordado na Quadra 15 do Paranoá, e o proprietário indicou o imóvel onde o restante das drogas estaria escondido.
No endereço informado, a equipe foi recebida por uma mulher de 32 anos que assumiu ser a responsável pelas drogas. Segundo informações da PMDF, o total de entorpecentes apreendidos foi avaliado em cerca de R$ 2,3 milhões.
Além da droga, também foram apreendidos um carro e uma motocicleta.
Veja a quantidade de drogas apreendidas:
- 56 barras de cocaína;
- 23 barras de skunk;
- 23 barras de crack;
- 26 tabletes de haxixe dry;
- 1 barra e meia de maconha;
- 2 pedaços de cocaína;
Os três indivíduos detidos foram conduzidos para a 6º Delegacia de Polícia (Paranoá) para registro de ocorrência.