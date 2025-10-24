24/10/2025
Trio é preso com drogas durante operação da PM em Guajará, no interior do Amazonas

Os detidos foram identificados como C. S. Monteiro, G. A. de Oliveira e E. S. Bente, todos moradores da comunidade do Gama

Na manhã desta quinta-feira (23), uma ação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Guajará, no interior do estado. Os detidos foram identificados como C. S. Monteiro, G. A. de Oliveira e E. S. Bente, todos moradores da comunidade do Gama.

Durante a operação, o veículo foi interceptado e os ocupantes abordados/Foto: Reprodução

De acordo com informações repassadas pela PM, a equipe de serviço recebeu uma denúncia anônima informando que os suspeitos se deslocariam até a cidade de Guajará para buscar entorpecentes. Com base nas informações, os policiais montaram uma campana nas proximidades do quartel do 9º Grupamento de Polícia Militar (GPM), aguardando a passagem do caminhão que faz a rota Guajará–Gama, utilizado pelos homens como meio de transporte.

Durante a operação, o veículo foi interceptado e os ocupantes abordados. Na revista pessoal, os policiais encontraram com C. S. Monteiro uma quantia em dinheiro e, dentro de sua mochila, 11 trouxinhas grandes de substância análoga à maconha, além de objetos pessoais. O suspeito confessou ter ido à cidade em busca da droga, acompanhado dos outros dois envolvidos.

Com G. A. de Oliveira, foi localizada uma trouxinha de maconha, enquanto E. S. Bente afirmou que prestava apoio aos comparsas e informou que a casa onde parte do material foi encontrado pertence à sua avó. Ele também portava uma televisão da marca LG, cuja procedência será investigada.

Durante a abordagem, G. A. de Oliveira sofreu uma queda ao descer do caminhão, apresentando lesões leves. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram encaminhados ao 69º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

