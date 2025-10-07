Trio é preso com quase 40 pacotes de cocaína durante ação da Polícia Civil contra o tráfico

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação realizada na manhã desta terça-feira (7). A operação ocorreu na rua Elcias Cunha de Albuquerque, no bairro Novo.

Segundo o relatório policial, os investigadores flagraram movimentação suspeita em uma residência da localidade. Um homem que estava no trapiche anunciou em voz alta a chegada da polícia, momento em que um dos agentes observou um objeto sendo dispensado atrás da casa. A equipe entrou no imóvel para averiguação.

No interior da residência, foram encontrados três indivíduos. Sobre uma mesa estavam uma balança de precisão, uma tábua e duas facas, materiais utilizados para fracionar entorpecentes. Durante a busca, os policiais localizaram um recipiente com drogas e 38 invólucros aparentando ser oxidado de cocaína , sendo 37 deles embalados em sacos plásticos pretos e um em saco branco.

Os suspeitos receberam voz de prisão, passaram por exame de corpo de delito e foram apresentados à autoridade policial junto com o material apreendido.

“O trabalho da nossa equipe demonstra o comprometimento da Polícia Civil com o enfrentamento ao tráfico de drogas em Tarauacá. Essas ações são resultado de um esforço contínuo de investigação e inteligência policial”, afirmou o delegado José Ronério, titular da Delegacia-Geral de Tarauacá.