Trio é preso por esquema de venda ilegal de sangue de gatos em SP

Foi a partir de uma postagem nas redes sociais que o caso ganhou atenção: uma oferta de R$ 50 pela coleta de sangue felino. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente foi notificada, bem como a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil da região.

O Correio procurou a prefeitura de Monte Alto para mais informações e aguarda retorno. Segundo atualizações do órgão nas redes sociais, o homem afirmou trabalhar para uma clínica veterinária de São José do Rio Preto e coletar o sangue felino para transfusões.

Entre os suspeitos, um declarou-se estudante de medicina veterinária, enquanto os outros dois identificaram-se como auxiliares, recebendo R$ 300 e R$ 100 pelos procedimentos, respectivamente. O trio foi levado a delegacia, ouvido e liberado. A audiência de custódia foi no domingo (5/10).