06/10/2025
Trio é preso por esquema de venda ilegal de sangue de gatos em SP

Em Monte Alto, trio é investigado por retirar sangue de felinos para transfusões sem supervisão veterinária. Um dos animais testou positivo para FIV

Um homem de 37 anos e duas mulheres de 42 e 50 anos foram presos em Monte Alto, na região de Ribeirão Preto, no sábado (4/10), sob suspeita de abuso de animais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o trio participava de um esquema de venda ilegal de sangue de gatos.

Conforme a SSP, guardas civis foram acionados para atender a ocorrência após denúncias de que os suspeitos ofereciam dinheiro para retirar sangue de gatos. No local indicado, apreenderam animais desacordados e equipamentos veterinários.

O caso veio à tona após uma postagem nas redes sociais oferecer R$ 50 por coleta de sangue de gatos/Foto: Reprodução / Facebook / Prefeitura de Monte Alto

