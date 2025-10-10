10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Trio elétrico do Asa de Águia desembarca no Rio após 14 anos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trio-eletrico-do-asa-de-aguia-desembarca-no-rio-apos-14-anos

Os cariocas já têm motivo para comemorar. Após 14 anos, o Trivela do Asa, um dos maiores trio elétricos do Brasil, está de volta ao Rio de Janeiro. O show, marcado para o dia 18 de outubro, vai contar com a presença de Durval Lélys no comando da festa, que promete agitar a noite e levar o melhor do do Asa de Águia para a Cidade Maravilhosa.

Leia também

Retorno triunfal

O show ocorre no Riocentro e os ingressos já estão à venda. Para os fãs de axé, o Trivela do Asa promete levar muita alegria e energia numa noite inesquecível. A troca de abadás acontece nos dias 15, 16 e 17 de outubro, das 14h às 20h, no Badalado (Vogue Square, Lagoa ou Norte Shopping), ou no dia 18, das 11h às 19h, no próprio Riocentro.

O responsável por trazer de volta o verdadeiro axé music para o Rio de Janeiro é o empresário Marcelo Vital. “O axé está voltando com força total e vocês vão poder conferir a força deste momento vendo os eventos pelo Brasil e principalmente aqui no Rio”, disse.

4 imagensDurval LélysDurval LelysDurval Lelys no Vumbora pro Mar 2021Fechar modal.1 de 4

Durval

Matheus Veloso/Esp. para o Metrópoles2 de 4

Durval Lélys

Divulgação3 de 4

Durval Lelys

Matheus Veloso/Metrópoles
4 de 4

Durval Lelys no Vumbora pro Mar 2021

Reprodução/Instagram

“Os cariocas amam a música baiana e eu sempre faço eventos como esse por aqui. Mas, trazer, depois de 14 anos, Durval comandando o Trivela é um sonho realizado, até para mim, pois eu também surto muito axé. Os cariocas vão ser contemplados com essa volta e o Rio nunca mais será o mesmo. Vai ser lindo”, completou.

O Trivela do Asa deu início à sua turnê por Natal, no Rio Grande do Norte. “Eu quero rodar o Brasil inteiro. Teve alguns anos que a gente fazia 15 trivelas. Agora a gente tem que começar devagar, pra fazer os testes, adaptações, o amadurecimento do projeto”, contou Durval Lélys nas redes sociais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost