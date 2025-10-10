Trio elétrico do Asa de Águia desembarca no Rio após 14 anos

Os cariocas já têm motivo para comemorar. Após 14 anos, o Trivela do Asa, um dos maiores trio elétricos do Brasil, está de volta ao Rio de Janeiro. O show, marcado para o dia 18 de outubro, vai contar com a presença de Durval Lélys no comando da festa, que promete agitar a noite e levar o melhor do do Asa de Águia para a Cidade Maravilhosa.

Leia também

Retorno triunfal

O show ocorre no Riocentro e os ingressos já estão à venda. Para os fãs de axé, o Trivela do Asa promete levar muita alegria e energia numa noite inesquecível. A troca de abadás acontece nos dias 15, 16 e 17 de outubro, das 14h às 20h, no Badalado (Vogue Square, Lagoa ou Norte Shopping), ou no dia 18, das 11h às 19h, no próprio Riocentro.

O responsável por trazer de volta o verdadeiro axé music para o Rio de Janeiro é o empresário Marcelo Vital. “O axé está voltando com força total e vocês vão poder conferir a força deste momento vendo os eventos pelo Brasil e principalmente aqui no Rio”, disse.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Durval

Matheus Veloso/Esp. para o Metrópoles 2 de 4

Durval Lélys

Divulgação 3 de 4

Durval Lelys

Matheus Veloso/Metrópoles

4 de 4

Durval Lelys no Vumbora pro Mar 2021

Reprodução/Instagram

“Os cariocas amam a música baiana e eu sempre faço eventos como esse por aqui. Mas, trazer, depois de 14 anos, Durval comandando o Trivela é um sonho realizado, até para mim, pois eu também surto muito axé. Os cariocas vão ser contemplados com essa volta e o Rio nunca mais será o mesmo. Vai ser lindo”, completou.

O Trivela do Asa deu início à sua turnê por Natal, no Rio Grande do Norte. “Eu quero rodar o Brasil inteiro. Teve alguns anos que a gente fazia 15 trivelas. Agora a gente tem que começar devagar, pra fazer os testes, adaptações, o amadurecimento do projeto”, contou Durval Lélys nas redes sociais.