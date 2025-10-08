08/10/2025
Trio que criou estruturas metal-orgânicas leva Nobel de Química 2025

Foram anunciados nesta quarta-feira (8/10) os ganhadores do Prêmio Nobel de Química 2025. Neste ano, os vencedores foram os cientistas Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi pelo desenvolvimento das estruturas metal-orgânicas, conhecidas pela sigla MOFs (Metal-Organic Frameworks). A descoberta que revolucionou o armazenamento e a captura de gases.

As estruturas, formadas pela combinação de íons metálicos e moléculas orgânicas, criam redes altamente porosas capazes de armazenar, separar e capturar gases de maneira extremamente eficiente — como dióxido de carbono e hidrogênio.

A descoberta representa um dos maiores avanços da química moderna, com impactos diretos em energia limpa, captura de carbono, catálise química e até na purificação da água.

De acordo com o comitê do Nobel, “por meio do desenvolvimento das estruturas metal-orgânicas, os laureados de 2025 ofereceram à química novas oportunidades para enfrentar os desafios globais”.

As descobertas de Kitagawa, Robson e Yaghi abriram caminho para que pesquisadores desenvolvessem centenas de variações funcionais de MOFs, adaptadas a diferentes usos industriais e ambientais.

Potencial para larga escala

Embora, até o momento, a maioria dessas aplicações ainda ocorra em pequena escala, empresas de diversos setores vêm investindo na produção e comercialização em larga escala desses materiais. A indústria eletrônica, por exemplo, já utiliza MOFs para conter gases tóxicos empregados na fabricação de semicondutores, enquanto outros tipos são capazes de decompor substâncias perigosas, inclusive gases que podem ser usados como armas químicas.

Além disso, várias companhias testam estruturas capazes de capturar dióxido de carbono diretamente de fábricas e usinas, contribuindo para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

Diante desse potencial, parte da comunidade científica acredita que as estruturas metal-orgânicas poderão se tornar o “material do século XXI”, tamanha a versatilidade e a importância de suas aplicações para a sustentabilidade e a indústria moderna.

Prêmio Nobel

No ano passado, o Nobel de Química foi para um trio de pesquisadores, David Baker, dos EUA, e Demis Hassabis e John Jumper, do Reino Unido, por revelar a importância da estrutura tridimensional das proteínas.

Neste ano, o Prêmio Nobel de Medicina já foi anunciado e concedido para três cientistas que estudam tolerância imunológica periférica – os americanos Mary Brunkow, Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguch. As descobertas desse trio abriram caminhos para novos tratamentos contra doenças autoimunes e o câncer.

Já o Prêmio Nobel de Física de 2025 foi dado para três pesquisadores que atuam nos Estados Unidos (John Clarke, Michel Devoret e John Martinis), que pavimentaram caminhos para revolucionar a tecnologia quântica, incluindo computadores e sensores quânticos.

Ainda nesta semana serão anunciados os ganhadores dos prêmios da Literatura (quinta-feira), Paz (sexta-feira) e Economia (segunda-feira).

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 10 de dezembro, como ocorre todos os anos, aniversário da morte do químico sueco Alfred Nobel (1833-1896).

