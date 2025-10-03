“Trionda” é apresentada como bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Foi lançada na última quinta-feira (2/10) a “Trionda”, bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O nome e o design foram inspirados na clássica “Ola” dos estádios, gesto coletivo que se tornou marca registrada do futebol mundial. A bola foi lançada em um hotel no Brooklyn, com vista para Manhattan, em Nova York.
O desenho reúne elementos que celebram os países-sede. Verde, azul e vermelho se encontram em um triângulo no centro da bola, representando a união entre México, Estados Unidos e Canadá.
Veja as fotos
Leia Também
Cada cor também traz um símbolo característico. O vermelho vem acompanhado da Folha de Bordo, em alusão ao Canadá, o verde aparece junto da águia, referência ao México, já o azul é combinado à estrela, marca dos Estados Unidos.
Os ícones aparecem em relevo, recurso que, segundo a fornecedora, melhora a aderência da bola em jogadas sob chuva ou gramados úmidos. Além disso, detalhes em dourado remetem à taça da Copa do Mundo, disputada por 48 seleções na primeira edição com esse formato ampliado.
Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!