03/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada

“Trionda” é apresentada como bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“trionda”-e-apresentada-como-bola-oficial-da-copa-do-mundo-de-2026

Foi lançada na última quinta-feira (2/10) a “Trionda”, bola oficial da Copa do Mundo de 2026. O nome e o design foram inspirados na clássica “Ola” dos estádios, gesto coletivo que se tornou marca registrada do futebol mundial. A bola foi lançada em um hotel no Brooklyn, com vista para Manhattan, em Nova York.

O desenho reúne elementos que celebram os países-sede. Verde, azul e vermelho se encontram em um triângulo no centro da bola, representando a união entre México, Estados Unidos e Canadá.

Veja as fotos

Reprodução/X: @adidasfootball
“Trionda” é apresentada como bola oficial da Copa do Mundo de 2026Reprodução/X: @adidasfootball
Reprodução/X: @adidasfootball
“Trionda” é apresentada como bola oficial da Copa do Mundo de 2026Reprodução/X: @adidasfootball
Reprodução/X: @adidasfootball
Lionel Messi e Lamine YamalReprodução/X: @adidasfootball
Reprodução/X: @adidasfootball
Pogba, Toni Kross, Xavi, Del Pierro, Kaká, Zidane e CafúReprodução/X: @adidasfootball
Reprodução/X: @adidasfootball
“Trionda” é apresentada como bola oficial da Copa do Mundo de 2026Reprodução/X: @adidasfootball

Leia Também

Cada cor também traz um símbolo característico. O vermelho vem acompanhado da Folha de Bordo, em alusão ao Canadá, o verde aparece junto da águia, referência ao México, já o azul é combinado à estrela, marca dos Estados Unidos.

Os ícones aparecem em relevo, recurso que, segundo a fornecedora, melhora a aderência da bola em jogadas sob chuva ou gramados úmidos. Além disso, detalhes em dourado remetem à taça da Copa do Mundo, disputada por 48 seleções na primeira edição com esse formato ampliado.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost