“Triste”, diz João Vicente após vazamento de conversas com Gracyanne

João Vicente de Castro falou abertamente sobre o vazamento de conversas privadas que teve com Gracyanne Barbosa recentemente.
Durante participação no podcast Não Importa, apresentado por Gregorio Duvivier, o ator classificou o episódio como uma violação de sua intimidade e lamentou a exposição de mensagens pessoais.
Leia também
-
Gregório Duvivier zoa João Vicente ao falar de affair com Gracyanne
-
João Vicente sai em defesa de Gracyanne após suposto affair: entenda
-
Whindersson Nunes debocha de conversas entre João Vicente e Gracyanne
-
Suposta conversa picante entre Gracyanne e João Vicente vem à tona
Assumiu troca de mensagens íntimas
“Realmente, aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato para caramba, é triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma”, desabafou João Vicente, ao ser questionado sobre o assunto.
Ele também destacou que a divulgação de conversas sem consentimento é ilegal. “Inclusive, é crime vazar conversas”, afirmou.
O artista aproveitou o momento para reforçar a importância de preservar a privacidade em situações íntimas. “Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo”, explicou.
Em tom mais leve, tentou minimizar o constrangimento com um comentário bem-humorado: “Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats… A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato.”
5 imagensFechar modal.1 de 5
Suposta conversa picante entre Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro vem à tona
Instagram/Reprodução2 de 5
Gracyanne e João Vicente de Castro
Reprodução/Instagram3 de 5
Gracyanne Barbosa e João Vicente engataram romance
Reprodução/Redes sociais4 de 5
João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa vivem affair
5 de 5
João Vicente de Castro e Sandy.
Reprodução/Internet.
Rebateu críticas
Além de falar sobre a exposição, João Vicente rebateu críticas que relacionavam sua aparência ao corpo musculoso de Gracyanne. “Isso mostra o que é o preconceito social nos comentários. Tipo: ‘Nossa, como é que pode ele com ela?’. Por que como é que pode? Eu poderia ter ficado com ela e namorado ela, sem problema nenhum”, declarou.
Em seguida, acrescentou: “Muitas dessas pessoas levantam a pauta do respeito ao corpo, e desrespeitam uma pessoa por uma escolha dela. Falar mal baseado no corpo deveria ser errado.”
Relembre
O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após o vazamento de mensagens nas quais o ator elogiava o físico da influenciadora. Em um dos trechos divulgados, ele escreveu:
“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa”, seguido de: “Quero você andando de quatro na minha casa.” Ambos já haviam negado anteriormente qualquer envolvimento amoroso.