24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

“Triste”, diz João Vicente após vazamento de conversas com Gracyanne

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“triste”,-diz-joao-vicente-apos-vazamento-de-conversas-com-gracyanne

João Vicente de Castro falou abertamente sobre o vazamento de conversas privadas que teve com Gracyanne Barbosa recentemente.

Durante participação no podcast Não Importa, apresentado por Gregorio Duvivier, o ator classificou o episódio como uma violação de sua intimidade e lamentou a exposição de mensagens pessoais.

Leia também

Assumiu troca de mensagens íntimas

“Realmente, aconteceu um negócio chato, e todo mundo viu. Chato para caramba, é triste ser envolvido em polêmica, qualquer uma”, desabafou João Vicente, ao ser questionado sobre o assunto.

Ele também destacou que a divulgação de conversas sem consentimento é ilegal. “Inclusive, é crime vazar conversas”, afirmou.

O artista aproveitou o momento para reforçar a importância de preservar a privacidade em situações íntimas. “Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é ser visto. Coisas faladas em foro íntimo, ficam em foro íntimo”, explicou.

Em tom mais leve, tentou minimizar o constrangimento com um comentário bem-humorado: “Atire a primeira pedra quem nunca fez um amorzinho safado na DM. Eu mesmo já fiz alguns chats… A vida é essa, vida que segue, aconteceu, é chato.”

5 imagensGracyanne e João Vicente de CastroGracyanne Barbosa e João Vicente engataram romanceJoão Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa vivem affairJoão Vicente de Castro e Sandy.Fechar modal.1 de 5

Suposta conversa picante entre Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro vem à tona

Instagram/Reprodução2 de 5

Gracyanne e João Vicente de Castro

Reprodução/Instagram3 de 5

Gracyanne Barbosa e João Vicente engataram romance

Reprodução/Redes sociais4 de 5

João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa vivem affair

5 de 5

João Vicente de Castro e Sandy.

Reprodução/Internet.

Rebateu críticas

Além de falar sobre a exposição, João Vicente rebateu críticas que relacionavam sua aparência ao corpo musculoso de Gracyanne. “Isso mostra o que é o preconceito social nos comentários. Tipo: ‘Nossa, como é que pode ele com ela?’. Por que como é que pode? Eu poderia ter ficado com ela e namorado ela, sem problema nenhum”, declarou.

Em seguida, acrescentou: “Muitas dessas pessoas levantam a pauta do respeito ao corpo, e desrespeitam uma pessoa por uma escolha dela. Falar mal baseado no corpo deveria ser errado.”

Relembre

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após o vazamento de mensagens nas quais o ator elogiava o físico da influenciadora. Em um dos trechos divulgados, ele escreveu:

“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa”, seguido de: “Quero você andando de quatro na minha casa.” Ambos já haviam negado anteriormente qualquer envolvimento amoroso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost