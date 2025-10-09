Tron: Ares, O Caso Murdaugh e mais estreias imperdíveis da semana

Para quem adora maratorar uma série ou curtir um filmezinho em casa e no cinema, a próxima semana (9/10 a 15/10) promete as estreias imperdíveis. Seja com filmes de humor, ou séries dramáticas, os lançamentos da semana contam com conteúdos para todos os gostos.

Em destaque entre as estreias está o novo filme do universo de Tron. Nesta nova aventura, Ares, um sofisticado programa, é enviado do mundo digital para o mundo real em uma perigosa missão, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial.

Estrelado por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jeff Bridges e Cameron Monaghan, Tron: Ares estreia nesta quinta-feira (9/10) nos cinemas brasileiros.

Outras estreias no cinema e nos streamings:

Cinema

9/10 — Casa De Dinamite

Um míssil não identificado é disparado contra os Estados Unidos, dando início a uma corrida para encontrar o responsável e decidir o que fazer.

9/10 — Perrengue Fashion

A trama acompanha a história da influenciadora de moda e lifestyle Paula quando ela recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho Cadu, que estuda em uma universidade nos EUA. Quando Cadu decide abandonar tudo e se muda para o interior do Amazonas, Paula vai atrás do rapaz e embarca em uma viagem transformadora que a fará repensar suas escolhas, mas sem nunca perder o estilo.

Cartaz do filme Perrengue Fashion

9/10 — A Casa Mágica Da Gabby – O Filme

Gabby parte em uma viagem de carro com sua avó Gigi para a metrópole encantada de Cat Francisco. Mas quando a casa de bonecas da Gabby, seu bem mais precioso, vai parar nas mãos de uma excêntrica senhora dos gatos chamada Vera, a garota embarca em uma aventura pelo mundo real para reunir os Gabby Cats.

Outros lançamentos (9/10)

Bia Mais Um

Cartório Das Almas

Depois Da Caçada

O Último Episódio

Praia Do Silêncio

Retrato De Um Certo Oriente

Ruídos

Totto-Chan: A Menina Na Janela

Amores Brutos (Relançamento)

Netflix

9/10 — Victoria Beckham

Victoria Beckham, a Spice Girl que virou uma estilista renomada, fala sobre a rotina e os preparativos para a Semana de Moda de Paris.

10/10 — A Mulher na Cabine 10

A bordo de um iate de luxo a trabalho, uma jornalista vê uma pessoa caindo no mar, mas ninguém acredita. Para descobrir a verdade, ela coloca a própria vida em risco.

Keira Knightley como Lo e Guy Pearce como Bullmer em A Mulher na Cabine 10, da Netflix

Prime Video

9/10 — Lições de Liberdade (2024)

10/10 — Em Chamas (2023)

10/10 — Os 39 (Minissérie)

Disney +

15/10 — Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh

Em destaque nas estreias da semana está o lançamento da série Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh, que dramatiza os eventos e crimes que levaram à derrocada de uma das dinastias jurídicas mais poderosas da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Na trama, a vida de Maggie e Alex Murdaugh se torna um caos quando o filho mais novo do casal, Paul, se envolve em um trágico acidente de barco. À medida que novos detalhes vêm à tona e surgem novos desafios, as conexões dos Murdaughs com diversas mortes misteriosas levantam questionamentos que ameaçam tudo o que Maggie e Alex mais prezam.

Pôster da série Crime de uma Dinastia: O Caso Murdaugh, do Disney +

HBO Max

10/10 — A Substância

O filme indicado ao Oscar acompanha a atriz em decadência Elisabeth Sparkle (Demi Moore). Incapaz de aceitar o próprio processo de envelhecimento, ela se submete ao uso de uma substância aparentemente milagrosa que promete criar uma nova e melhorada versão de si mesma. É a partir de então que surge Sue (Margaret Qualley), trazendo consigo consequências inimagináveis.

12/10 — A Cadeira

Após um constrangedor incidente no trabalho, um homem (Tim Robinson) se vê envolvido na investigação de uma conspiração de grande proporção.