21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Trump alerta Putin sobre cúpula na Hungria: “Não quero perder tempo”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-alerta-putin-sobre-cupula-na-hungria:-“nao-quero-perder-tempo”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21/10) que a possível cúpula em Budapeste, na Hungria, com o líder russo Vladimir Putin pode ser uma “perda de tempo”, em meio ao impasse diplomático sobre o futuro da guerra na Ucrânia.

“Não quero ter uma reunião desperdiçada. Não quero perder tempo. Então, vou ver o que acontece”, declarou Trump no Salão Oval da Casa Branca.

Horas antes, assessores do governo de Trump já haviam sinalizado que não havia planos imediatos para a reunião, contrariando a intenção do republicano, que na semana passada havia determinado “agilizar a cúpula” com Putin.

Trump reafirmou que a guerra “precisa parar nas atuais linhas de batalha” e demonstrou frustração com a falta de disposição das partes para negociar.

“Vá para a linha de batalha, para as linhas do campo de batalha. E você recua e volta para casa, e todo mundo tira um tempo de folga, porque você tem dois países que estão se matando”, disse o presidente dos EUA.

Apesar de não descartar completamente o encontro, Trump admitiu que reunião com Putin deixou de ser prioridade. “Notificaremos vocês nos próximos dois dias sobre o que estamos fazendo”, completou.

Leia também

Contexto atual

  • A declaração ocorre em meio à tentativa de Trump de se firmar como mediador de crises internacionais, papel que o republicano busca desde o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
  • Na última semana, ele recebeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca e manteve uma longa conversa por telefone com Putin.
  • O encontro com Zelensky, porém, não trouxe resultados concretos para Kiev.
  • O líder ucraniano esperava o aval norte-americano para o envio de mísseis de cruzeiro Tomahawk, mas saiu de Washington sem garantias.
  • Durante coletiva com Zelensky, Trump reconheceu o “desgaste” da guerra e agradeceu o esforço de mediação, mas alertou para a inflexibilidade de Moscou.

As tensões ocorrem menos de dois meses após a cúpula do Alasca, quando Trump e Putin prometeram “abrir caminho para a paz”. Desde então, as negociações esfriaram, e antes da última ligação entre o russo e o republicano, o Kremlin admitiu uma “pausa séria” no diálogo com Washington.

5 imagensTrump e Putin posam para fotosEncontro entre Vladmir Putin e Donald TrumpPutin e Trump no Alasca em agosto de 2025Encontro entre Trump e Putin teve várias pautasFechar modal.1 de 5

Encontro entre Putin e Trump

Kremlin2 de 5

Trump e Putin posam para fotos

Kremlin3 de 5

Encontro entre Vladmir Putin e Donald Trump

Contributor/Getty Images4 de 5

Putin e Trump no Alasca em agosto de 2025

Andrew Harnik/Getty Images5 de 5

Encontro entre Trump e Putin teve várias pautas

Andrew Harnik/Getty Images

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost