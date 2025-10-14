trump-anuncia-6-mortos-em-novo-ataque-dos-eua-na-costa-venezuelana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta terça-feira (14/10), que as Forças Armadas americanas realizaram um novo ataque contra um barco na costa da Venezuela. Segundo ele, a embarcação transportava drogas e o bombardeio resultou na morte de “seis narcoterroristas”.

A informação foi divulgada por meio de uma publicação feita pelo republicano em sua própria rede social, a Truth Social. Este é o quinto ataque registrado pelo Exército americano contra embarcações próximas ao litoral venezuelano, no Mar do Caribe, desde agosto.

Nenhum soldado americano ficou ferido, diz Trump

Trump também compartilhou um vídeo em preto e branco que mostra uma lancha parada no mar sendo atingida por um míssil, que a destrói completamente. Com a nova ofensa militar, o número total de mortos chega a 27.

“Sob minhas autoridades permanentes como comandante-chefe, esta manhã, o secretário da Guerra ordenou um ataque cinético letal contra uma embarcação afiliada a uma Organização Terrorista Designada (DTO) que realizava tráfico de drogas na área de responsabilidade do USSOUTHCOM — próximo à costa da Venezuela”, escreveu Trump.

O republicano afirmou ainda que o ataque ocorreu após a inteligência confirmar que a embarcação “estava associada a redes narcoterroristas ilícitas e navegava em uma rota conhecida dessas organizações”.

“O ataque foi realizado em águas internacionais e seis narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação foram mortos no ataque. Nenhuma força dos EUA sofreu danos. Obrigado pela atenção a este assunto!!!!”, completou.

Combate ao suposto “nacoterrorismo”

O governo dos Estados Unidos acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar o suposto cartel de narcotráfico conhecido como Cartel de los Soles. Caracas, por sua vez, afirma que as denúncias são uma tentativa de Washington de provocar uma mudança de governo no país.

De acordo com Washington, os supostos traficantes de drogas estão sendo tratados como “combatentes ilegais”, o que justificaria o uso de força militar.

Desde agosto, os EUA mobilizaram navios de guerra e um submarino, com mais de 4 mil fuzileiros navais, próximos à costa venezuelana. A movimentação ocorre após uma diretiva de Trump autorizar o Pentágono a realizar operações de combate ao narcotráfico fora do território americano.