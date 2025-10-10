trump-anuncia-tarifa-adicional-de-100%-contra-a-china

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10/10) que seu governo vai impor uma tarifa adicional de 100% sobre todos os produtos importados da China, em resposta ao que chamou de “posição extraordinariamente agressiva” adotada por Pequim no comércio internacional. A medida deve entrar em vigor em 1º de novembro, mesma data prevista para o início de novas restrições comerciais impostas pela China.

Confira comunicado:

O anúncio do republicano ocorre após o governo chinês divulgar uma série de controles de exportação sobre terras raras, baterias de lítio e materiais superduros, insumos essenciais para a produção de eletrônicos e produtos tecnológicos. Nessa quinta-feira (9/10), cinco comunicados ministeriais apresentaram uma estratégia de “dupla camada” para as cadeias de suprimento, reforçando o controle estatal sobre recursos considerados estratégicos.

A China domina cerca de 60% da produção e quase 90% do refino mundial desses materiais, o que confere ao país uma posição central nas cadeias globais de tecnologia e energia verde.

“Acabamos de saber que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que, a partir de 1º de novembro de 2025, imporia controles de exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que nem sequer fabrica. Isso afeta TODOS os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É algo absolutamente inédito no comércio internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações”, escreveu Trump na Truth Social.

O líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos adotarão uma postura igualmente dura. “A partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo das ações da China), os Estados Unidos imporão uma tarifa de 100% à China, acima de qualquer tarifa que eles estejam pagando atualmente”, declarou. Trump também anunciou que o país passará a impor controles de exportação sobre “todo e qualquer software crítico” produzido em território americano.

O republicano não detalhou quais setores seriam mais afetados pelas medidas, mas indicou que a decisão faz parte de uma estratégia de proteção dos interesses econômicos dos Estados Unidos. “É impossível acreditar que a China tenha tomado tal atitude, mas tomou, e o resto é história”, afirmou.

Trump cumpre ameaça

Mais cedo, nesta sexta, Donald Trump já havia ameaçado novas retaliações comerciais contra a China e disse não “haver motivo” para se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping.

Em um longo texto publicado na Truth Social, o presidente dos Estados Unidos acusou a China de tentar manter a comunidade internacional “refém”, tendo em vista que cerca de 90% das terras raras processadas ao redor do mundo são produzidas no país.

“Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em duas semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso”, disse Trump. “Dependendo do que a China disser sobre a ‘ordem’ hostil que acabaram de emitir, serei forçado, como presidente dos Estados Unidos da América, a contra-atacar financeiramente”.

De acordo com o líder norte-americano, tal retaliação pode acontecer por meio de um “aumento massivo” de tarifas sobre produtos chineses importados pelos EUA. Atualmente, a taxa imposta sobre a China gira em torno da casa dos 30%.

A ameaça de Trump acontece um dia após o governo Xi Jinping aumentar as restrições à exportação de terras raras, vitais para setores como o de veículos elétricos e militar.