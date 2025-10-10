10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Trump anuncia tarifa de 100% contra a China e reacende tensão comercial global

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-anuncia-tarifa-de-100%-contra-a-china-e-reacende-tensao-comercial-global

O presidente Donald Trump confirmou nesta sexta-feira (10/10) que os Estados Unidos vão dobrar as tarifas de importação sobre produtos chineses, em uma nova escalada na já turbulenta relação comercial entre as duas maiores economias do mundo.

A decisão eleva as alíquotas para 100% a partir de 1º de novembro, mas o republicano afirmou que o prazo pode ser antecipado “a depender das ações” de Pequim. Além das tarifas, Washington passará a restringir a exportação de softwares considerados estratégicos, medida que mira diretamente o setor tecnológico chinês. “Uma das políticas que estamos calculando neste momento é um aumento massivo nas tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Há muitas outras medidas de retaliação que também estão sendo seriamente consideradas”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube
Trump aplica tarifa e ameaça o Pix; entenda o novo conflito com o BrasilReprodução: YouTube
Reprodução: YouTube
Xi JinpingReprodução: YouTube
Reprodução: YouTube
Donald TrumpReprodução: YouTube
Reprodução: YouTube
Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da ChinaReprodução: YouTube
Reprodução: YouTube
Mao Ning e Donald TrumpReprodução: YouTube

Leia Também

Trump acusou a China de tentar “manter o mundo cativo” ao limitar a exportação de terras raras, elementos químicos usados na fabricação de chips, baterias e equipamentos de alta tecnologia. “Isso afeta todos os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás. É absolutamente inédito no Comércio Internacional e uma vergonha moral em relação a outras nações”, declarou o presidente.

Pequim havia anunciado um novo pacote de controle de exportações, incluindo 5 minerais adicionais e regras mais rígidas para o uso de semicondutores. A medida, segundo analistas, pressiona os Estados Unidos e seus aliados, já que a China responde por mais de 90% da produção global de terras raras processadas.

O endurecimento vem após um breve período de trégua entre Washington e Pequim. Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, tinham um encontro previsto para o fim do mês, durante a Cúpula da APEC, na Coreia do Sul, mas o americano descartou a possibilidade.

Segundo Trump, os EUA possuem “posições monopolistas muito mais fortes que as da China”, mas evitavam utilizá-las até o momento. O tom de confronto reacende a disputa que marcou seu primeiro mandato, quando sucessivas rodadas de tarifas impactaram cadeias de produção e o comércio global.

Reação imediata do mercado

A retaliação americana provocou quedas nas bolsas de Nova York, com o índice S&P 500 registrando perda de 2% logo após o anúncio. Investidores buscaram refúgio em títulos do Tesouro americano e em ouro, enquanto o dólar enfraqueceu diante de outras moedas.

O impacto se estendeu também às bolsas asiáticas, refletindo o temor de uma nova guerra comercial. Até o momento, a Casa Branca e a embaixada chinesa em Washington não comentaram o caso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost