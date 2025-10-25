Trump avalia atacar instalações de cocaína na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem planos para atacar instalações de cocaína e rotas do tráfico de drogas dentro da Venezuela, de acordo com a emissora de TV norte-americana CNN.

Segundo a reportagem, o republicano ainda não tomou uma decisão se dará prosseguimento à operação. Conforme a apuração, o chefe da Casa Branca não descarta seguir pela via diplomática para resolver a tensão entre os países. Os Estados Unidos vêm intensificando a ofensiva contra o tráfico internacional de drogas na América do Sul.

Recentemente, o governo norte-americano anunciou o envio de porta-aviões USS Gerald R. Ford para reforçar a presença militar no Mar do Caribe. A mobilização ocorre após Trump sugerir que pode iniciar uma investida terrestre contra a Venezuela para interromper o fluxo de entorpecentes que chegam aos EUA.

Leia também

O republicano também autorizou a Agência Central de Inteligência (CIA) a realizar operações secretas no país sul-americano.

Em meio à ofensiva, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou a Casa Branca de “inventar uma guerra”. O líder venezuelano também defendeu que o país é livre da produção de cocaína e afirmou que o governo trabalha para eliminar o pequeno percentual de tráfico que ainda passa por seu território.

De acordo com a CNN, a possível ofensiva terrestre faz parte de uma estratégia para enfraquecer Maduro. Funcionários da Casa Branca estariam pressionando pela queda do regime e, nesse sentido, a guerra às drogas poderia resultar na deposição do ditador.