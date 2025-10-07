07/10/2025
Trump brinca sobre anexar o Canadá em reunião com premiê do país

Escrito por Metrópoles
Trump brinca sobre anexar o Canadá em reunião com premiê do país

Donald Trump voltou a falar sobre anexar o Canadá aos Estados Unidos, mas desta vez em tom de brincadeira. A declaração do líder norte-americano aconteceu nesta terça-feira (7/10), durante encontro com o premiê canadense, Mark Carney, na Casa Branca.

Na conversa, Carney rasgou elogios à Trump, e citou algumas transformações causadas pelo presidente dos EUA. Entre elas, a mediação em acordos de paz como no caso da Armênia e Azerbaijão, e o avanço nas discussões sobre gastos de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com defesa.

Após listar uma série de “conquistas” do líder norte-americano, o premiê do Canadá se preparava para falar “o mais importante de tudo”. Ele, contudo, foi interrompido por Trump.

“A fusão entre Canadá e Estados Unidos”, brinco o presidente norte-americano.

Trump foi interrompido por Carney, que disse não ser neste ponto que pretendia chegar.

Desde o último ano, mesmo antes de assumir a Casa Branca pela segunda vez, o presidente republicano deu algumas declarações sobre a possibilidade de anexar o Canadá aos EUA.

Apesar das ameaças, a reunião entre Trump e Carney desta terça focou em discussões sobre a relação entre Washington e Ottawa, além da tarifa de 35% sobre os produtos do Canadá importados pelos EUA.

ContilNet Notícias

