Trump chama de “ridícula” escolha de Bad Bunny para o Super Bowl

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como “ridícula” a escolha do cantor Bad Bunny para o show de intervalo do Super Bowl 2026. Em entrevista ao apresentador Greg Kelly nessa segunda-feira (6/10), Trump afirmou achar “loucura” a decisão da NFL e disse “nunca ter ouvido falar” do artista porto-riquenho.

“Nunca ouvi falar dele. Não sei quem ele é, não sei por que estão fazendo isso. É loucura. E eles culpam algum promotor que eles têm. Eu acho ridículo”, declarou o republicano.

A polêmica surge poucos dias após o governo norte-americano anunciar a presença de agentes de imigração (ICE) durante o evento.

A medida foi confirmada por Corey Lewandowski, assessor do Departamento de Segurança Interna, que afirmou que o show “terá fiscalização” e classificou a escolha de Bad Bunny como “vergonhosa”, chamando o artista de “alguém que parece odiar a América”.

Natural de Porto Rico, Bad Bunny — cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio — está promovendo o disco “Debí Tirar Más Fotos”, um tributo à ilha caribenha.

Em entrevista à revista i-D, o cantor disse que evitou marcar shows nos Estados Unidos devido ao receio de ações do ICE em seus eventos.

“O ICE poderia estar lá fora. Era algo sobre o qual estávamos conversando e que nos preocupava muito”, afirmou o artista.

O show no Super Bowl, marcado para 8 de fevereiro de 2026, acontecerá no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

Escolha em meio a tensões politicas

A escolha do canto porto-riquenho também destaca contornos políticos. O cantor declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata, nas eleições de 2024, e criticou duramente Trump por comentários considerados ofensivos sobre Porto Rico.

O novo álbum de Benito Martínez é recheado de críticas sociais e referências políticas voltadas aos Estados Unidos — gerando essa revolta no líder norte-americano.

Em faixas como “Nuevayol”, o artista exalta os imigrantes que vivem em Nova York e denuncia as dificuldades e preconceitos enfrentados por latino-americanos no país.

No videoclipe, Bad Bunny ironiza o republicano ao incluir uma voz simulada de Trump pedindo desculpas pelas políticas anti-imigração, afirmando que os Estados Unidos “não são nada sem os mexicanos, dominicanos, porto-riquenhos, colombianos e venezuelanos”.

Em outra cena marcante, o cantor aparece na Estátua da Liberdade com a bandeira de Porto Rico, fazendo referência ao ativista Tito Kayak, que escalou o monumento em 2000 para protestar pela independência da ilha.

