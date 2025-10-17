Trump concede perdão a George Santos, ex-deputado condenado por fraude

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (17/10) a comutação da pena do ex-deputado republicano George Santos, condenado a 7 anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade. A medida, que equivale na prática a um perdão parcial, foi divulgada por meio da rede social Truth Social e garante a libertação imediata do ex-parlamentar.

Ao justificar a decisão, Trump comparou o caso de Santos a escândalos envolvendo políticos democratas e disse que o ex-deputado foi vítima de tratamento desigual.

“George Santos foi, de certo modo, desonesto, mas há muitos desonestos em todo o nosso país que não são obrigados a cumprir sete anos de prisão. […] George passou longos períodos em confinamento solitário e, segundo relatos, foi terrivelmente maltratado. Portanto, acabei de assinar uma comutação, liberando George Santos da prisão, IMEDIATAMENTE. Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!”, escreveu Trump.

Santos, que tem pais brasileiros, representou Nova York na Câmara entre 2023 e 2024, se tornado um dos rostos mais controversos da política americana.

A carreira de Santos desmoronou após a revelação de que boa parte da biografia dele — incluindo diplomas, empregos e histórico familiar — era fabricada. Ele chegou a afirmar ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 2023, ele foi formalmente acusado de usar doações de campanha para gastos pessoais e de roubar a identidade de apoiadores para solicitar recursos fraudulentos.

Em agosto de 2024, ele firmou um acordo de culpa com a Justiça, admitindo os crimes e aceitando a pena de prisão federal. Desde julho deste ano, ele cumpria sentença em uma instituição de segurança mínima em Nova Jersey.

A Casa Branca informou que a comutação não elimina as multas e restituições determinadas pela sentença. Ou seja, Santos continua obrigado a devolver os valores obtidos de forma ilícita.