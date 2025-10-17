17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Trump concede perdão a George Santos, ex-deputado condenado por fraude

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
trump-concede-perdao-a-george-santos,-ex-deputado-condenado-por-fraude

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (17/10) a comutação da pena do ex-deputado republicano George Santos, condenado a 7 anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade. A medida, que equivale na prática a um perdão parcial, foi divulgada por meio da rede social Truth Social e garante a libertação imediata do ex-parlamentar.

Ao justificar a decisão, Trump comparou o caso de Santos a escândalos envolvendo políticos democratas e disse que o ex-deputado foi vítima de tratamento desigual.

“George Santos foi, de certo modo, desonesto, mas há muitos desonestos em todo o nosso país que não são obrigados a cumprir sete anos de prisão. […] George passou longos períodos em confinamento solitário e, segundo relatos, foi terrivelmente maltratado. Portanto, acabei de assinar uma comutação, liberando George Santos da prisão, IMEDIATAMENTE. Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!”, escreveu Trump.

Santos, que tem pais brasileiros, representou Nova York na Câmara entre 2023 e 2024, se tornado um dos rostos mais controversos da política americana.

Leia também

A carreira de Santos desmoronou após a revelação de que boa parte da biografia dele — incluindo diplomas, empregos e histórico familiar — era fabricada. Ele chegou a afirmar ser descendente de judeus sobreviventes do Holocausto que fugiram da barbárie nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 2023, ele foi formalmente acusado de usar doações de campanha para gastos pessoais e de roubar a identidade de apoiadores para solicitar recursos fraudulentos.

Em agosto de 2024, ele firmou um acordo de culpa com a Justiça, admitindo os crimes e aceitando a pena de prisão federal. Desde julho deste ano, ele cumpria sentença em uma instituição de segurança mínima em Nova Jersey.

A Casa Branca informou que a comutação não elimina as multas e restituições determinadas pela sentença. Ou seja, Santos continua obrigado a devolver os valores obtidos de forma ilícita.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost