17/10/2025
Trump confirma encontro com Xi Jinping em meio à tensão econômica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, em algumas semanas, na Coreia do Sul, em meio à tensão econômica entre os países. A declaração ocorreu nesta sexta-feira (17/10), durante entrevista à Fox Business Network, na qual Trump destacou que a China “explorou” os EUA por anos.

“Veremos o que acontece com a China. Sempre tive um ótimo relacionamento com [Xi Jinping], como você sabe. Eles estão sempre buscando uma vantagem. Eles exploraram nosso país por anos”, afirmou.

O encontro dos líderes ocorre durante tensão econômica entre China e EUA, quando Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% sobre todos os produtos importados chineses. A movimentação aconteceu após Pequim intensificar o controle sobre a exportação de terras raras e outros minerais críticos e impor licenças e restrições abrangentes para exportação destes recursos aos EUA.

Trump considerou uma “posição extraordinariamente agressiva” de Pequim e aplicou a sanção financeira. Em retaliação, a China (maior comprador de soja dos EUA) recusou a importação de soja norte-americana, o que impactou diretamente o mercado do país.

“Não é sustentável (as tarifas de 100%), mas é o que o número é. Provavelmente, não, mas pode suportar. Mas eles me forçaram a fazer isso”, destacou o presidente dos EUA.

Apear das tarifas, Trump demonstrou boas expectativas para o encontro. “Eu acho que nós vamos nos encontrar bem com a China. Eu me sinto muito bem com ele (Xi Jinping). Ele é um líder muito forte. Um homem muito incrível. Você olha o que ele fez. Sua vida é uma história incrível”, ressaltou.

Trump e Xi Jinping devem se reunir  à margem da Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no fim deste mês, de 31 de outubro a 1º de novembro. A cúpula marca o principal encontro das 21 economias-membro deste bloco.

