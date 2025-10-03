Trump dá até domingo para Hamas aceitar plano de paz ou enfrentar “inferno total”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou nesta sexta-feira (3/10) o ultimato ao Hamas e estabeleceu até as 18h de domingo (5/10) o prazo para que o grupo terrorista responda ao plano de paz proposto por Washington para encerrar a guerra na Faixa de Gaza. Segundo o mandatário, a recusa em aceitar o acordo resultará em uma ofensiva sem precedentes.

“Se nesta última chance para um acordo ele não for alcançado, um inferno total, como nunca antes visto, será lançado contra o Hamas”, declarou Trump. O plano conta com apoio do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, e de países árabes e ocidentais.

A facção afirmou nesta sexta que ainda precisa de mais tempo para analisar os termos apresentados. “Estamos em contato com os mediadores e com as partes árabes e islâmicas, e levamos muito a sério a possibilidade de alcançar um acordo”, afirmou Mohamad Nazal, do conselho político do Hamas. Ele acrescentou: “Em breve, anunciaremos nossa posição”.

Na terça-feira (30/9), Trump havia dado “três a quatro dias” para o Hamas aceitar a proposta. Entre os pontos previstos, estão cessar-fogo imediato, libertação dos reféns israelenses em até 72 horas, desarmamento da facção e retirada gradual do Exército de Israel da região. O texto também prevê a formação de um governo pós-guerra em Gaza, sem a participação do Hamas ou da Autoridade Nacional Palestina.

Um integrante da alta cúpula do grupo, ouvido pela AFP sob anonimato, declarou que as consultas internas continuam e que é necessário mais tempo para concluir a avaliação. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, destacou na quarta-feira (1º/10) que o Brasil “aplaude a proposta” de Washington.

Apesar do apoio internacional, persistem dúvidas sobre o cronograma da retirada das tropas israelenses e a forma como seria conduzido o desarmamento da facção, pontos que o Hamas considera sensíveis para decidir sua resposta.